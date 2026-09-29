Az intelligencia fajtái – nem csak egyféleképpen lehetsz okos

A pszichológia máig vitatkozik azon, hogy létezik-e egyetlen, mindent átfogó általános intelligencia, vagy inkább különálló, egymástól nagyrészt független képességekről van szó.

Amikor valakiről azt mondjuk, hogy okos, valójában alig tudjuk körülhatárolni, mit is értünk pontosan alatta. Az egyik ember gyorsan old meg logikai feladványokat, a másik hihetetlen érzékkel olvassa le társai hangulatát, a harmadik pedig egy idegen városban is percek alatt eligazodik térkép nélkül.

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Mindhárom képesség az intelligencia fogalmába tartozik, csak épp nem ugyanazt a szeletét fedi le.

Mit jelent pontosan az intelligencia fogalma?

A legtöbb definíció szerint az intelligencia az a képesség, amivel új helyzeteket értünk meg, problémákat oldunk meg, tanulunk a tapasztalatból, és alkalmazkodunk a környezetünkhöz. Ez tehát nem egyenlő a lexikális tudással vagy azzal, mennyi tényt tudunk felmondani, hanem azzal, hogyan bánunk az információval, amikor még nincs kész válaszunk rá. Olvass még a témában „Ha nekem van hobbim: rossz anya vagyok, de ha a férjemnek, akkor ő a szenvedélyének él” – Kettős mérce a nemek között Hiába láttad a mintát, ha nem teszel semmit: a családállítás után jön a neheze A transzgenerációs minta, amit ki kellett oldanom ahhoz, hogy igazi társa lehessek a férjemnek Ghosting a saját barátaimtól: hol húzódik a határ a másik támogatása és a saját ignorálásunk között?

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Fontos különbség, hogy az intelligencia nem azonos a szorgalommal vagy a kitartással sem, bár a kettő gyakran együtt hoz eredményt. Egy rendkívül okos ember is elakadhat, ha nincs motivációja a probléma végigvitelére, míg egy kevésbé gyors gondolkodású, de makacs ember végül ugyanoda juthat el, csak más úton.

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