Az intelligencia fajtái – nem csak egyféleképpen lehetsz okos

Amikor valakiről azt mondjuk, hogy okos, valójában alig tudjuk körülhatárolni, mit is értünk pontosan alatta. Az egyik ember gyorsan old meg logikai feladványokat, a másik hihetetlen érzékkel olvassa le társai hangulatát, a harmadik pedig egy idegen városban is percek alatt eligazodik térkép nélkül.
Mindhárom képesség az intelligencia fogalmába tartozik, csak épp nem ugyanazt a szeletét fedi le.
Mit jelent pontosan az intelligencia fogalma?
A legtöbb definíció szerint az intelligencia az a képesség, amivel új helyzeteket értünk meg, problémákat oldunk meg, tanulunk a tapasztalatból, és alkalmazkodunk a környezetünkhöz. Ez tehát nem egyenlő a lexikális tudással vagy azzal, mennyi tényt tudunk felmondani, hanem azzal, hogyan bánunk az információval, amikor még nincs kész válaszunk rá.
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Fontos különbség, hogy az intelligencia nem azonos a szorgalommal vagy a kitartással sem, bár a kettő gyakran együtt hoz eredményt. Egy rendkívül okos ember is elakadhat, ha nincs motivációja a probléma végigvitelére, míg egy kevésbé gyors gondolkodású, de makacs ember végül ugyanoda juthat el, csak más úton.
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