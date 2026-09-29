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Fontos üzenete van, ha egy régi álom újra és újra visszatér
Pexels

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Fontos üzenete van, ha egy régi álom újra és újra visszatér

Váradi Petra
Írta 2026.09.29.
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Egy régi arc, hely vagy történet újra és újra visszatér az álmaidban? Mutatjuk, mire érdemes figyelned, és milyen érzésekről árulkodhat az ismétlődő álom.

Van, hogy egy arc, egy ház vagy egy rég elfeledett történet bukkan fel újra az álmaidban, és reggel úgy ébredsz, mintha egy pillanatra visszakerültél volna a múltba. Az ismétlődő álmok sokszor erős érzéseket hagynak maguk után, ezért érdemes lehet elgondolkodni azon, mi az, ami ennyire megérint bennük. Nem feltétlenül maga az álombeli történet a legfontosabb, hanem az az érzés vagy emlék, amelyet előhív belőled.

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Miért éppen most jön elő?

Az álmok gyakran kapcsolódnak a mindennapokban átélt érzelmekhez, emlékekhez és feldolgozatlan élményekhez. Előfordulhat, hogy egy régi helyzet, kapcsolat vagy vágy azért bukkan fel újra, mert valami a jelenlegi életedben hasonló érzést vált ki belőled. Lehet, hogy egy változás előtt állsz, bizonytalan vagy valamiben, vagy egyszerűen most jutottál el oda, hogy más szemmel nézel egy korábbi történetre.

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