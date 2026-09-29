Dohos szagú a bőrönd? Egy zacskó ebből és egy éjszaka alatt elillan

Dohos szagú lett a bőröndöd? Egy egyszerű szódabikarbónás zacskóval és egy éjszaka alatt frissíthetsz a kellemetlen szagú belsőn.

Ha kinyitod a bőröndöt, és kellemetlen, dohos szag csapja meg az orrod, nem kell rögtön erős illatosítóhoz nyúlnod. Egy egyszerű, otthon is könnyen elkészíthető szódabikarbónás zacskó segíthet megkötni a kellemetlen szagokat, miközben a bőröndöt is érdemes alaposan kiszellőztetni. A trükk ráadásul alig igényel néhány perc előkészületet.

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Miért lesz dohos szagú a bőrönd?

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A kellemetlen, állott szag általában akkor jelenik meg, ha a bőrönd belsejében nedvesség reked, miközben a csomag hosszabb ideig zárva marad. A bélés anyaga könnyen magába szívhatja a szagokat, különösen akkor, ha a bőröndöt párás helyen tárolod, vagy nedves ruhadarabok kerülnek bele.

Éppen ezért nem elég egyszerűen befújni valamilyen illatosítóval: ha a nedvesség és a kellemetlen szag forrása megmarad, az illat hamar visszatérhet.

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