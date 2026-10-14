„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

Apja temetésén egy ismeretlen nő olyan titkot fedett fel, amely mindent megváltoztatott, amit a családjáról addig gondolt – most pedig egy féltestvér létezésével is szembe kell néznie.

„Zsófi” – mondta a nő, és önkéntelenül összerezzentem. Nem azért, mert idegen volt, hanem azért, mert pontosan úgy ejtette ki a nevemet, ahogyan azt csak apám tette gyerekkoromban, amikor haragos volt rám: az í-t kicsit elnyújtva, mintha figyelmeztetni akarna valamire.

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A Fiumei úti sírkertben álltunk, a családi sírnál, ahová most apámat temettük anyám mellé, alig két méterre a friss földtől, amit még nem fedett be a gyep. Sokan eljöttek: régi kollégák, a szomszédok a Balaton-parti házból, néhány unokatestvér, akiket évek óta nem láttam. Ebben a tömegben szúrt szemet ez a hatvan körüli, szikár nő fekete kabátban, aki egyszer sem törölte le a könnyeit, mintha nem is akarná elrejteni, milyen közel áll a gyászhoz.

Nem ismertem. Sosem láttam a családi fotókon, sosem hallottam a nevét apámtól. Mégis úgy állt ott, mint aki jogosan van a helyszínen, jogosan sírja végig a búcsút.

Amikor a szertartás után mindenki elindult a kijárat felé, ő megvárt. Nem sietett hozzám, nem is kerülte a pillantásomat, egyszerűen csak megállt előttem, és kimondta a nevemet. Utána annyit mondott: „Sokszor gondoltam rá, hogy egyszer találkozunk.” Olvass még a témában A toxikus munkahelyem leggonoszabb trükkje: elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó Ilyen ember voltál előző életedben a születési számod szerint „Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek Elfeledett szuperélelmiszerek: 10 szezonális zöldség, amit addig egyél, amíg friss

Az agyam ekkor még próbálta racionális magyarázatokkal betölteni az űrt. Talán apám egyik régi ismerőse, egy távoli unokatestvér, egy ápolónő a kórházból. De a hangja, ahogyan a mondat végén elhalkult, mégis olyan volt, mint egy régóta előkészített beszéd utolsó mondata.

Egy nő, aki közel negyven évig ismerte apámat

A kávézóban, ahová végül leültünk, elmondta, hogy közel negyven évig volt kapcsolata apámmal, párhuzamosan azzal az élettel, amit én ismertem: a családi vasárnapi ebédekkel, a balatoni nyaralásokkal, a színtiszta, unalmas biztonsággal, amelyben felnőttem. Elmondta, hogy van egy fia, aki most harminckilenc éves, és aki apámtól kapta a második keresztnevét.

Hazafelé a kocsiban a férjem, Gábor, aki a kávézó előtt várt meg, azt kérdezte, jól vagyok-e. Ránéztem, és először életemben azon gondolkodtam, tényleg ismerem-e őt annyira, amennyire hittem. Nem azért, mert bármi konkrét okom lett volna gyanakodni rá, hanem mert rájöttem, hogy a bizalom, amit eddig természetesnek vettem a szüleim házasságával kapcsolatban, most megingott: kiderült, hogy az a kapcsolat, amelyet addig szilárdnak és őszintének hittem, egy olyan titkot rejtett, amelyről semmit sem tudtam.

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