„A nőknél bűntudat és sírás, a férfiaknál düh és alkoholizmus” – Hogyan mutatkozik meg a depresszió a két nemnél

A major depresszív zavar népbetegség, amely azonban egészen másképp jelentkezik a nőknél és a férfiaknál. A tünetek, a diagnózis és az öngyilkossági hajlam terén is markáns különbségek figyelhetők meg a két nem között.

Gyakoriság

A major depresszív zavar – másnéven súlyos vagy klinikai depresszió – népbetegség, hazánkban a felnőtt lakosság kb. 7 százaléka szenved benne. A depresszió tünetei jelentősen eltérnek a két nemnél, ennek oka társadalmi és biológiai különbségek – ezekről később ejtünk szót – de figyelemreméltó különbség, hogy a nőknél kétszer olyan gyakran diagnosztizálják.

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Diagnózis

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világ felnőtt nőinek 6,2, férfijainak pedig 4,1 százaléka tapasztalja meg a depressziót. A férfiak relatív alacsony százalékának egyik oka, hogy ők aluldiagnosztizáltak ezen a téren.

Ennek oka, hogy a szokásos diagnosztikai eszközök gyakran olyan tüneteket keresnek, amelyek inkább a nőkre jellemzőek. Emellett a férfiak – a társadalmi elvárások miatt – kevésbé hajlamosak segítséget kérni vagy a hagyományos értelemben vett szomorúságról beszámolni, ami a diagnózis elmaradásához vezethet. Olvass még a témában Így változik meg az étvágyad a ciklus különböző szakaszaiban Ezt hozza 2026. október 7. a numerológia szerint: lelki gyógyulás „Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek Ezt hozza 2026. szeptember 28. a numerológia szerint: érzékenység és harmónia

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