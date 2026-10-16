„A nőknél bűntudat és sírás, a férfiaknál düh és alkoholizmus” – Hogyan mutatkozik meg a depresszió a két nemnél

Gyakoriság
A major depresszív zavar – másnéven súlyos vagy klinikai depresszió – népbetegség, hazánkban a felnőtt lakosság kb. 7 százaléka szenved benne. A depresszió tünetei jelentősen eltérnek a két nemnél, ennek oka társadalmi és biológiai különbségek – ezekről később ejtünk szót – de figyelemreméltó különbség, hogy a nőknél kétszer olyan gyakran diagnosztizálják.
Diagnózis
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világ felnőtt nőinek 6,2, férfijainak pedig 4,1 százaléka tapasztalja meg a depressziót. A férfiak relatív alacsony százalékának egyik oka, hogy ők aluldiagnosztizáltak ezen a téren.
Ennek oka, hogy a szokásos diagnosztikai eszközök gyakran olyan tüneteket keresnek, amelyek inkább a nőkre jellemzőek. Emellett a férfiak – a társadalmi elvárások miatt – kevésbé hajlamosak segítséget kérni vagy a hagyományos értelemben vett szomorúságról beszámolni, ami a diagnózis elmaradásához vezethet.
Olvass még a témában
Így változik meg az étvágyad a ciklus különböző szakaszaiban
Ezt hozza 2026. október 7. a numerológia szerint: lelki gyógyulás
„Sok férfi az öngyilkosság szélén áll, a társadalom meg kineveti” – férfiak randigurujaként ezt a 7 dolgot üzenem a nőknek
Ezt hozza 2026. szeptember 28. a numerológia szerint: érzékenység és harmónia
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.