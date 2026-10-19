A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők

Sokan hallották már, hogy a kávé kiszárítja a szervezetet, de vajon tényleg ki kell-e hagynunk a napi folyadékbevitelünk számításából? Utánajártunk, mit mondanak erről a kutatások és a szakértők.

Bevallom, nálam nem indulhat nap kávé nélkül, ezért engem is nagyon érdekelt, mi az igazság ebben a kérdésben. Biztosan nem vagyok ezzel egyedül, rengetegen vannak, akiknek a nap a reggeli kávéval kezdődik. Éppen ezért érdemes tisztázni, mi igaz abból, amit a kávéról és a kiszáradásról hallunk.

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Sokan hallották már, hogy a kávé kiszárítja a szervezetet, ezért ha megiszunk egy csészényit, utána még több vizet kellene innunk, hogy pótoljuk. Ez a hiedelem annyira elterjedt, hogy sokan egyáltalán nem számolják bele a kávét a napi folyadékbevitelükbe. Utánanéztem, mit mondanak erről a szakértők és a kutatások, és a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, de van néhány fontos kikötése.

A rövid válasz

Egészséges felnőtteknél, mérsékelt mennyiségben a kávé hozzájárul a napi folyadékbevitelhez. A kávé nagyrészt vízből áll, és ez a víz a szakértők szerint általában több, mint amennyit a koffein vízhajtó hatása elvesz. Olvass még a témában Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne Én az anyám sikerprojektje voltam – a gyerekemre már nem akarom rátenni ezt a nyomást „Ő rákiabál a gyerekre, én nem” – A férjednek joga van másképp bánni a gyerekkel, mint ahogy te neveled őket Újra beszélünk, de bárcsak ne tennénk – Amikor rájössz, hogy a legjobb barátnődből már csak egy kínos emlék maradt

Bár a koffein valóban vízhajtó hatású, vagyis növeli a vizelettermelést, egy regisztrált dietetikus szerint ez a hatás viszont csészénként enyhe. Egy másik dietetikus úgy fogalmazott, hogy jelentős vízhajtó hatáshoz napi 500 milligrammnál több koffein kellene, ami nagyjából öt csésze kávénak felel meg. Egy harmadik szakértő szerint már a napi egy-két csésze kávé vagy tea is folyadékot ad, és beleszámítható a napi bevitelbe.

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