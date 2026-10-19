A kávé is beleszámít a napi vízfogyasztásodba? Íme, mit mondanak erről a szakértők

Bevallom, nálam nem indulhat nap kávé nélkül, ezért engem is nagyon érdekelt, mi az igazság ebben a kérdésben. Biztosan nem vagyok ezzel egyedül, rengetegen vannak, akiknek a nap a reggeli kávéval kezdődik. Éppen ezért érdemes tisztázni, mi igaz abból, amit a kávéról és a kiszáradásról hallunk.
Sokan hallották már, hogy a kávé kiszárítja a szervezetet, ezért ha megiszunk egy csészényit, utána még több vizet kellene innunk, hogy pótoljuk. Ez a hiedelem annyira elterjedt, hogy sokan egyáltalán nem számolják bele a kávét a napi folyadékbevitelükbe. Utánanéztem, mit mondanak erről a szakértők és a kutatások, és a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, de van néhány fontos kikötése.
A rövid válasz
Egészséges felnőtteknél, mérsékelt mennyiségben a kávé hozzájárul a napi folyadékbevitelhez. A kávé nagyrészt vízből áll, és ez a víz a szakértők szerint általában több, mint amennyit a koffein vízhajtó hatása elvesz.
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Bár a koffein valóban vízhajtó hatású, vagyis növeli a vizelettermelést, egy regisztrált dietetikus szerint ez a hatás viszont csészénként enyhe. Egy másik dietetikus úgy fogalmazott, hogy jelentős vízhajtó hatáshoz napi 500 milligrammnál több koffein kellene, ami nagyjából öt csésze kávénak felel meg. Egy harmadik szakértő szerint már a napi egy-két csésze kávé vagy tea is folyadékot ad, és beleszámítható a napi bevitelbe.
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