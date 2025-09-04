Melyik reggeli kávétípus vagy a csillagjegyed alapján?
istockphoto.com

Farkas Izabella
Írta 2025.09.04.

Sokunknak a reggeli kávé nemcsak egy egyszerű ital, hanem egy napindító szertartás, amely jelentős hatással van a hangulatunkra és az energiaszintünkre. De vajon gondoltál már arra, hogy a kávéválasztásod összefügghet a horoszkópoddal? Az asztrológia szerint minden csillagjegyhez köthető egyfajta energia és temperamentum, amely meghatározhatja, hogy melyik kávétípust érezzük magunkhoz legközelebb. Nézzük meg, melyik kávékülönlegesség illik legjobban a te csillagjegyedhez!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Kos – Espresso

A Kosok dinamizmusa és energikus természetük miatt nem meglepő, hogy az intenzív eszpresszó lehet a reggeli kedvencük. Ez a gyors, ütős kávé pont azt a lendületet adja, amire egy tüzes Kos vágyik az új nap elkezdéséhez. Az ő életfilozófiájukhoz tökéletesen illik, hiszen nemhogy nem vesznek kanyart, de élnek a pillanatnak, ahol minden perc számít.

