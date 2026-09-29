A legütősebb mikro-trend a láthatáron: így viseld stílusosan a nagypapás rombuszmintás pulóvert

A gardróbok mélyén lapuló, kockás vagy rombuszmintás pulóverek hirtelen a legkeresettebb darabok közé kerültek.

A grandpacore névre keresztelt stílus a nemzetközi divatlapok és streetstyle-fotósok kedvence lett, a probléma viszont ugyanaz maradt: egy rosszul összerakott szett pillanatok alatt tíz évvel öregíthet. A trükk nem a darabban van, hanem abban, hogyan viseled.

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Mi az a grandpacore, és miért nem ciki

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A kifejezés angolul terjedt el, és nagyjából azt jelenti: úgy öltözni, mintha a nagyapád szekrényéből válogatnál. Kötött mellények, kardigánok, kockás ingek, bő nadrágok, mind visszatértek a kifutókra, olyan márkáknál is, mint a Miu Miu vagy a Ralph Lauren, amelyek évek óta játszanak a nosztalgikus, félig konzervatív eleganciával. A lényeg, hogy ezek a darabok eredetileg valóban idős férfiak ruhatárából származnak, mégis fiatalos hatást keltenek, ha a többi elem modern marad körülöttük.

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