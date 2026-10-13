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A 3 legpesszimistább csillagjegy – náluk mindig félig üres a pohár
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A 3 legpesszimistább csillagjegy – náluk mindig félig üres a pohár

Váradi Petra
Írta 2026.10.13.
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Ez a három csillagjegy hajlamos lehet a borúlátásra, a túlzott aggodalmaskodásra és arra, hogy a legjobb helyzetben is a hibákat keresse.

Van, aki még a legjobb helyzetben is hamar észreveszi, mi romolhat el, és inkább a csalódásra készül, mintsem gondtalanul bizakodjon. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak lehetnek a borúlátásra, a túlzott aggodalmaskodásra és a hibák keresésére. Lássuk, melyik három jegy az, amelyiknél gyakran félig üres a pohár!

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Szűz: aki mindenben megtalálja a hibát

A Szűz jegyűek híresek a részletekre való odafigyelésükről és a maximalizmusukról, ám ez a tulajdonságuk könnyen a borúlátás forrásává válhat. Hajlamosak annyira a hiányosságokra összpontosítani, hogy közben észre sem veszik, mennyi minden sikerült jól. Ha valami nem a terveik szerint alakul, rögtön elkezdik keresni az okokat, és fejben már a lehetséges következményeket is végigveszik. Sokszor nem a rossz szándék vagy a panaszkodás áll a háttérben, hanem az igényük arra, hogy minden kiszámítható és tökéletes legyen. A legnagyobb kihívásuk, hogy elfogadják: nem kell mindennek hibátlannak lennie ahhoz, hogy jó legyen.

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