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Ezt tedd és ezt NE a hortenziáddal és a rózsáddal októberben, ha tavaszra pompás virágokat akarsz
Pexels

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Ezt tedd és ezt NE a hortenziáddal és a rózsáddal októberben, ha tavaszra pompás virágokat akarsz

Kende Kíra
Írta 2026.10.01.
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Októberben még sokat tehetsz a hortenziádért és a rózsádért: mutatjuk, mit érdemes most megtenned, és mit jobb tavaszra hagynod.

A kert októberben már lassan elcsendesedik, de a hortenziád és a rózsád még korántsem „kapcsol ki”. Bár a legtöbb növény ilyenkor fokozatosan készül a téli nyugalomra, az őszi gondozás sokat számít abban, milyen állapotban vészeli át a hideg hónapokat. Most nem a nagy metszésen és a növekedés serkentésén van a hangsúly, hanem azon, hogy segítsük a növényeket felkészülni a télre.

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Hortenzia: most ne metszd meg vaktában

Októberben már különösen fontos, hogy ne kezdjünk el találomra visszavágni minden elszáradt hajtást. A kerti hortenziák között ugyanis vannak olyan fajták, amelyek a korábbi évi vesszőkön hozzák a virágokat, míg mások az új hajtásokon virágoznak, ezért a metszés időzítése fajtától függ. Ha nem tudod pontosan, milyen hortenzia van a kertedben, ősszel inkább csak a sérült, beteg vagy elhalt részeket távolítsd el.

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