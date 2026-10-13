október 13. Kálmán, Ede napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☀️
október 13. Kálmán, Ede napja Ma: 16°C Holnap: 17°C ☀️
5 mondat, ami azonnal leleplezi, ha valaki csak tetteti a barátságát
Pexels

Címlap / Életmód / Lélek / 5 mondat, ami azonnal leleplezi, ha...

5 mondat, ami azonnal leleplezi, ha valaki csak tetteti a barátságát

Farkas Izabella
Írta 2026.10.13.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A szavak mögött ott lapul a szándék, és ha jól figyelünk, néhány elhangzott mondat pontosabban megmutatja a valódi viszonyt, mint bármilyen gesztus.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a felszínes kapcsolatokban az emberek gyakran olyan nyelvi mintákat használnak, amelyek kerülik a valódi érzelmi jelenlétet, miközben a barátság látszatát fenntartják. Íme öt olyan fordulat, amelyre érdemes felkapni a fejünket.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt

1. „Bármikor szólj, ha kell valami!”

Ez önmagában ártalmatlan mondatnak tűnik, mégis sokat elárul, ha mindig csak ennyiben merül ki a támogatás. Az igazi barátság nem vár bejelentkezésre: felhív, megkérdezi, hogy vagy, nem csak akkor jelentkezik be, amikor te kérsz segítséget. Ha valaki rendszeresen ezt a mondatot dobja be, de sosem kezdeményez találkozót vagy beszélgetést, az üres gesztus lehet, ami inkább a lelkiismeret megnyugtatását szolgálja, mint a kapcsolat ápolását.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy idegen nő a nagyapám sírjánál: a temetés, ami mindent felforgatott

Ezeket olvassák most

Mi az életfeladatod? Megmutatja a születési dátumod utolsó számjegye

Mi az életfeladatod? Megmutatja a születési dátumod utolsó számjegye

5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

5 csillagjegy, akiknek a következő holdciklus különösen fontos önvizsgálati időszak lehet

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

3 csillagjegy, aki szintet lép a párkapcsolatában ősszel

Párkapcsolati karma: ezt a leckét kellene megtanulnod a párodon keresztül

Párkapcsolati karma: ezt a leckét kellene megtanulnod a párodon keresztül

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál

3 csillagjegy, aki mindenkit és mindent kritizál

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.