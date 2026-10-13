5 mondat, ami azonnal leleplezi, ha valaki csak tetteti a barátságát

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a felszínes kapcsolatokban az emberek gyakran olyan nyelvi mintákat használnak, amelyek kerülik a valódi érzelmi jelenlétet, miközben a barátság látszatát fenntartják. Íme öt olyan fordulat, amelyre érdemes felkapni a fejünket.
1. „Bármikor szólj, ha kell valami!”
Ez önmagában ártalmatlan mondatnak tűnik, mégis sokat elárul, ha mindig csak ennyiben merül ki a támogatás. Az igazi barátság nem vár bejelentkezésre: felhív, megkérdezi, hogy vagy, nem csak akkor jelentkezik be, amikor te kérsz segítséget. Ha valaki rendszeresen ezt a mondatot dobja be, de sosem kezdeményez találkozót vagy beszélgetést, az üres gesztus lehet, ami inkább a lelkiismeret megnyugtatását szolgálja, mint a kapcsolat ápolását.
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