5 mondat, ami azonnal leleplezi, ha valaki csak tetteti a barátságát

A szavak mögött ott lapul a szándék, és ha jól figyelünk, néhány elhangzott mondat pontosabban megmutatja a valódi viszonyt, mint bármilyen gesztus.

A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a felszínes kapcsolatokban az emberek gyakran olyan nyelvi mintákat használnak, amelyek kerülik a valódi érzelmi jelenlétet, miközben a barátság látszatát fenntartják. Íme öt olyan fordulat, amelyre érdemes felkapni a fejünket.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Bármikor szólj, ha kell valami!”

Ez önmagában ártalmatlan mondatnak tűnik, mégis sokat elárul, ha mindig csak ennyiben merül ki a támogatás. Az igazi barátság nem vár bejelentkezésre: felhív, megkérdezi, hogy vagy, nem csak akkor jelentkezik be, amikor te kérsz segítséget. Ha valaki rendszeresen ezt a mondatot dobja be, de sosem kezdeményez találkozót vagy beszélgetést, az üres gesztus lehet, ami inkább a lelkiismeret megnyugtatását szolgálja, mint a kapcsolat ápolását.

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