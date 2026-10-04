5 megfizethető őszi trend, ami nagyon drágának tűnik

5 megfizethető őszi trend, amelyek elegáns, luxus hatást keltenek, mégsem kell vagyonokat költened rájuk.

Az őszi kirakatokban idén megint azok a darabok keltik a legnagyobb feltűnést, amelyeknél az ember önkéntelenül is megnézi az árcédulát, mert biztos benne, hogy a kasmír vagy a valódi bőr árát fogja látni. Ezek az irányzatok a nagy divatházak őszi kifutóin jelentek meg először, a gyorsdivat üzletláncok pedig gyorsan lemásolják őket, jóval megfizethetőbb áron, mint az eredeti luxusdarabok.

A reptéren mondta ki, hogy nem jön velem: egy szakítás a beszállókapu előtt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Bátor színek, monokróm színblokkolás

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A visszafogott, semleges tónusok helyett idén a hivalkodó, erős színek és a monokróm színblokkolás vette át a főszerepet az őszi kollekciókon, ez a jelenség a ‘loud luxury‘ irányzat része, amely szándékosan figyelemfelkeltő, gazdag hatást kelt. Egy tetőtől talpig egyetlen telített árnyalatban, például erdőzöldben vagy burgundiban összeállított szett sokkal összeszedettebb és drágábbnak ható összhatást ad, mint a megszokott színkombinációk. A trükk nem az anyagban van, hanem az egységes színvilágban: a felsőrész, a kiegészítők és a cipő azonos tónusban tartása sokkal gazdagabb hatást kelt, mint bármilyen visszafogott, semleges kombináció.

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