5 csillagjegy, akinek októberben végre összeállhat valami, amiért hónapok óta küzd

Nem a szerencse hozza meg a fordulatot, hanem a kitartás, amivel az elmúlt hónapokban dolgoztak egy célon.

Vannak célok, amelyekért hosszú hónapokon át kell dolgoznunk, miközben sokáig úgy tűnhet, hogy semmi sem akar összejönni. Október azonban új lehetőségeket és váratlan fordulatokat hozhat, amelyek végre közelebb vihetnek a régóta vágyott eredményekhez. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen biztató időszak elé nézhet.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos: a munkahelyi projekt, amibe mindenki más beleszólt

A Kos szülötteknek ritkán esik nehezükre a kezdés, annál inkább a várakozás. Ha egy munkahelyi feladat hónapok óta araszol előre, mert folyton közbeszólt valaki más véleménye vagy egy újabb jóváhagyás, októberben végre nem kell senkire várniuk. A türelmetlenségük most kifizetődik, mert pont akkor lesznek ott, amikor a döntés megszületik, és ők mondhatják ki az utolsó szót.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.