október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 17°C ☁️
október 15. Teréz napja Ma: 17°C Holnap: 17°C ☁️
5 csillagjegy, akinek októberben végre összeállhat valami, amiért hónapok óta küzd
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / 5 csillagjegy, akinek októberben végre...

5 csillagjegy, akinek októberben végre összeállhat valami, amiért hónapok óta küzd

Farkas Izabella
Írta 2026.10.15.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem a szerencse hozza meg a fordulatot, hanem a kitartás, amivel az elmúlt hónapokban dolgoztak egy célon.

Vannak célok, amelyekért hosszú hónapokon át kell dolgoznunk, miközben sokáig úgy tűnhet, hogy semmi sem akar összejönni. Október azonban új lehetőségeket és váratlan fordulatokat hozhat, amelyek végre közelebb vihetnek a régóta vágyott eredményekhez. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen biztató időszak elé nézhet.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek

Kos: a munkahelyi projekt, amibe mindenki más beleszólt

A Kos szülötteknek ritkán esik nehezükre a kezdés, annál inkább a várakozás. Ha egy munkahelyi feladat hónapok óta araszol előre, mert folyton közbeszólt valaki más véleménye vagy egy újabb jóváhagyás, októberben végre nem kell senkire várniuk. A türelmetlenségük most kifizetődik, mert pont akkor lesznek ott, amikor a döntés megszületik, és ők mondhatják ki az utolsó szót.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen

Ezeket olvassák most

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

5 csillagjegy, akinek nagyon erős a kötődése az édesanyjával

Napi horoszkóp 2026. október 15.: Új lehetőségek érkeznek

Napi horoszkóp 2026. október 15.: Új lehetőségek érkeznek

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

„A temetésen egy idegen nő szólított a nevemen” – a mondat, ami sötét családi titokról rántotta le a leplet

4 csillagjegy, aki képtelen kiengedni a kezéből az irányítást

4 csillagjegy, aki képtelen kiengedni a kezéből az irányítást

3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben

3 csillagjegy, akinek egy régi álma válik valóra októberben

4 csillagjegy, aki viccel üti el a lelki fájdalmát

4 csillagjegy, aki viccel üti el a lelki fájdalmát

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.