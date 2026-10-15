5 csillagjegy, akinek októberben végre összeállhat valami, amiért hónapok óta küzd

Vannak célok, amelyekért hosszú hónapokon át kell dolgoznunk, miközben sokáig úgy tűnhet, hogy semmi sem akar összejönni. Október azonban új lehetőségeket és váratlan fordulatokat hozhat, amelyek végre közelebb vihetnek a régóta vágyott eredményekhez. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen biztató időszak elé nézhet.
Kos: a munkahelyi projekt, amibe mindenki más beleszólt
A Kos szülötteknek ritkán esik nehezükre a kezdés, annál inkább a várakozás. Ha egy munkahelyi feladat hónapok óta araszol előre, mert folyton közbeszólt valaki más véleménye vagy egy újabb jóváhagyás, októberben végre nem kell senkire várniuk. A türelmetlenségük most kifizetődik, mert pont akkor lesznek ott, amikor a döntés megszületik, és ők mondhatják ki az utolsó szót.
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