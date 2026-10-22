4 dolog, ami milleniálsként nekem természetes, de örülök, hogy a Gen Z-nek már nem az

Az Y generáció tagjaként néha azon kapom magam, hogy irigylem a fiatalabbakat – de nem a sima bőrüket vagy azt, hogy előttük van még az életük. Hanem azt, hogy bizonyos dolgokat már nem vesznek olyan magától értetődőnek, mint mi.

Olyan elvárásokat kérdőjeleznek meg, amelyekbe a mi generációnkat még szinte észrevétlenül nevelték bele.

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Persze minden generáció másként működik, és ez így van rendjén. Mindannyian a saját korunk társadalmi elvárásai, családi mintái és lehetőségei között tanuljuk meg, hogyan kellene élni. Csakhogy egyáltalán nem mindegy, mit viszünk tovább ezekből a mintákból. Vannak ugyanis olyan beidegződések, amelyektől még akkor is nehéz megszabadulni, ha felnőttként már pontosan tudjuk, hogy nem tesznek jót nekünk. A Gen Z-ben viszont azt látom, hogy sokan már azelőtt megkérdőjelezik ezeket, hogy egyáltalán a saját bőrükön megtapasztalnák a következményeiket. És ennek nagyon örülök.

Mindig maximumot nyújtani a munkában

Mi még úgy csinálunk, mintha bármi is múlna rajta. Ha túlórázunk, ha hétvégén is válaszolunk az e-mailekre, ha a saját feladatainkon túl még három emberét is magunkra vállaljuk, akkor talán egyszer észreveszik, milyen értékesek vagyunk. Talán előléptetnek, megdicsérnek, vagy legalább nem mi leszünk az elsők, akiktől megválnak egy leépítésnél. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 10. a numerológia szerint: életöröm és önkifejezés Ezt hozza 2026. október 7. a numerológia szerint: lelki gyógyulás Ilyen színeket viselnek a gazdagok? Ez a 4+1 árnyalat vonzza a legjobban a pénzt és a sikert Nem bírom nézni a legjobb barátnőm zsíros haját – hogy hozzam szóba a témát?

Aztán egyszer csak rájövünk, hogy a cég nem a családunk, a főnökünk nem a mentorunk, és a vállalat sikere nem a mi személyes dicsőségünk.

A Gen Z egy része mintha ezt már azelőtt megértette volna, hogy éveket áldozott volna az ellenkezőjének bizonyítására. Nem lustábbak, egyszerűen nem gondolják, hogy a munkájuknak az életük minden más területét felül kell írnia. Szerintem ez nem a munkamorál halála, hanem az egészséges önbecsülés egyik formája.

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