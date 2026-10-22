4 dolog, ami milleniálsként nekem természetes, de örülök, hogy a Gen Z-nek már nem az

Olyan elvárásokat kérdőjeleznek meg, amelyekbe a mi generációnkat még szinte észrevétlenül nevelték bele.
Persze minden generáció másként működik, és ez így van rendjén. Mindannyian a saját korunk társadalmi elvárásai, családi mintái és lehetőségei között tanuljuk meg, hogyan kellene élni. Csakhogy egyáltalán nem mindegy, mit viszünk tovább ezekből a mintákból. Vannak ugyanis olyan beidegződések, amelyektől még akkor is nehéz megszabadulni, ha felnőttként már pontosan tudjuk, hogy nem tesznek jót nekünk. A Gen Z-ben viszont azt látom, hogy sokan már azelőtt megkérdőjelezik ezeket, hogy egyáltalán a saját bőrükön megtapasztalnák a következményeiket. És ennek nagyon örülök.
Mindig maximumot nyújtani a munkában
Mi még úgy csinálunk, mintha bármi is múlna rajta. Ha túlórázunk, ha hétvégén is válaszolunk az e-mailekre, ha a saját feladatainkon túl még három emberét is magunkra vállaljuk, akkor talán egyszer észreveszik, milyen értékesek vagyunk. Talán előléptetnek, megdicsérnek, vagy legalább nem mi leszünk az elsők, akiktől megválnak egy leépítésnél.
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A Gen Z egy része mintha ezt már azelőtt megértette volna, hogy éveket áldozott volna az ellenkezőjének bizonyítására. Nem lustábbak, egyszerűen nem gondolják, hogy a munkájuknak az életük minden más területét felül kell írnia. Szerintem ez nem a munkamorál halála, hanem az egészséges önbecsülés egyik formája.
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