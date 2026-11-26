Néha nem egyetlen nagy esemény billent ki az egyensúlyodból, hanem sok apró bizonytalanság, amelyek összeadódnak. És egyszer csak azt veszed észre, hogy elfogytak a kapaszkodóid.

Néhány nappal ezelőtt a poklok poklát éltem meg. Azt éreztem, az erőfeszítéseimnek nincs semmilyen eredménye, hiába küzdök, feszegetem folyamatosan a határaimat, az egész élet értelmetlen. Vannak ilyen időszakok, nyilván, de a kilátástalan pillanatokban nagyon nehéz tudatosan jelen lenni, a realitás és a tények szemüvegén keresztül nézni a történéseket, főleg, hogy fontos életterületekről van szó.

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A legfontosabb kapaszkodód okoz csalódást

A tánc szinte mindig kirángat a letargiából, de mivel ebben is csalódás ért, annak ellenére eszköztelen voltam, hogy elég régóta foglalkozom önismerettel. Igazából a következő órára sem volt kedvem bemenni, de elráncigáltam magamat a hajamnál fogva, kicsit amiatt is, hogy szembenézzek a rossz érzéseimmel, a félelmeimmel.

Nem tudtam jelen lenni, sőt, kifejezetten elutasító és zárkózott voltam, utána pedig még rosszabb lett a helyzet. De lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy jól kisírjam magam hazafelé. Olvass még a témában Párt találni szőnyegbombázással? „Insta szerelmek” hálójában A hálaadás időszaka jön – de tényleg muszáj elégedettnek lennünk azzal, amink van? Ezt hozza 2026. november 6. a numerológia szerint: búcsú és lezárás Feltöltődés és ünnepi várakozás: így hat rád csillagjegyed szerint a Nyilas szezon

Amikor a változás szinte észrevehetetlen A megéléseimen nem sokat segített az sem, hogy a karrierben is megtorpanást, elakadást tapasztalok. Valójában már régóta, és annak ellenére, hogy most bármihez kevésbé érzem az erőt, nyitva tartom a szemem, érdeklődöm, mozgatom a szálakat. De a héten a munkát, a továbblépést érintő kérdésekben is félig-meddig falakba ütköztem. És nem amiatt, hogy ne kaptam volna pozitív visszajelzést egy lehetőség kapcsán, hanem a félinformációk és a bizonytalanság érzete miatt. A nem megfelelő kommunikációtól, az odafigyelés és az információ hiányától teljesen ki tudok akadni. Amikor pusztán két mondaton múlna az, hogy valaki tisztán lásson egy egyébként fontos helyzetben, nem tudom megérteni, azt miért nem lehet leírni, mondani, főleg, ha valaki kifejezetten vissza is kérdez rá. Egyszer odaérsz Amikor befizettem a számomra megvásárolni kívánt új építésű lakásra, felkészültem arra, hogy szinte biztos nem fog időben elkészülni. De ahogyan közeledünk az átadásra vállalt határidőhöz, egyre inkább feszülök azon, hogy nincs konkrétum. Csak az építkezés kívülről látható állapotából próbálom kitalálni, hogyan haladnak a munkálatok. Az építtetőtől kapott válasz természetesen kellően gumijellegű volt ahhoz, hogy az bármit lefedjen. Tudom, tudom, így jár az, aki nem egy használt ingatlan mellett dönt. Nem így indultam neki anno ennek a projektnek, nem hiányzott még egy bizonytalanság, de végül az számtalan megnézett lakás, a teljes paletta megismerése és a lehetőségeim mérlegelése metszéspontjában ez bizonyult a legoptimálisabb választásnak. Te magad vagy a legfőbb támaszod A magánéletem továbbra sem a legfényesebb, így csak abból tudok erőt meríteni, amiből eddig is. Saját magamból. De szerencsés vagyok, hogy van a környezetemben pár olyan ember, aki néhány kedves mondattal és tanáccsal vagy egy öleléssel próbál egyben tartani az olyan napokon, amikor végleg feladnám ezt az egész szélmalomharcot. A megoldáshoz sem mindig ugyanaz vezet A kineziológusom, természetgyógyászom viszont nem a kivonódást javasolta. Imádom, hogy ilyen jól meg tud nevezni helyzeteket… Szerinte a másképpen való működés ideje jött el. Ennek támogatására ajánlott egy alternatív módszert, amivel szemben amúgy szkeptikus vagyok, de annyira rosszul voltam, hogy bármit megadtam volna azért, hogy valaki segítsen jobban lenni. Bár őszintén? Ildinél lenni már önmagában megnyugvást jelent. A hangja, ahogyan beszél, az energiái egészen felemelőek. Mostanra visszanyertem a hitemet magamban, az utamban. Nem mondom, hogy maximálisan pozitív tudok maradni, és azt sem, hogy ilyen jellegű hullámvölgyek nincsenek viszonylag gyakran, de a lényeg talán az, hogy a teljes képet nézve, és azt is figyelembe véve, hogy milyen helyzeteket oldottam meg az elmúlt közel egy évben, látom a fényt az alagút végén. Ami nem a vonat, ahogyan Ildi mondaná…

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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