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4 csillagjegy, aki viccel üti el a lelki fájdalmát
Unsplash

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4 csillagjegy, aki viccel üti el a lelki fájdalmát

Farkas Izabella
Írta 2026.10.14.
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Van, aki sírva fakad, van, aki bezárkózik, és van, aki pont akkor dobja be a legjobb poénját, amikor a lelke mélyén valami összetört.

Ez utóbbi típus nem hazudik, amikor nevet, csak épp a humort használja pajzsként ott, ahol mások könnyeket mutatnának. Négy csillagjegy különösen hajlamos erre, és érdemes megtanulni felismerni, mikor rejtőzik komoly fájdalom egy-egy könnyed csipkelődés mögött.

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Kos: inkább viccel, minthogy sebezhetőnek lássák

A Kos számára a sebezhetőség szinte vereségnek számít. Ha megbántják egy megbeszélésen, vagy valaki lemondja vele a találkozót az utolsó pillanatban, az első reakciója szinte sosem a szomorúság kimutatása, hanem egy gyors, csípős megjegyzés, amitől mindenki nevet körülötte. Belül közben ökölbe szorul valami, de ezt ritkán engedi látni, mert úgy érzi, a harc közepén nincs idő megállni és feldolgozni, ami fáj.

Ha egy Kos barátod hirtelen túl viccesen reagál valami kellemetlen helyzetre, érdemes rákérdezni, hogy valójában hogy van. Gyakran pont ilyenkor van a legnagyobb szüksége arra, hogy valaki ne dőljön be a show-nak.

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