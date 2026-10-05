4 csillagjegy, aki mindenkiről gondoskodik, csak saját magáról nem

Náluk ez a minta annyira beégett, hogy már ők maguk sem veszik észre, mikor léptek át a gondoskodásból az önfeladásba.
Bak
Nálad a felelősség nem feladat, hanem identitás. Ha valakinek baj van a családban, a munkahelyen vagy a baráti körben, te vagy az, aki megszervezi a megoldást, és közben furcsa módon elfelejted megkérdezni magadtól, hogy téged ki fog megszervezni. A teljesítménykényszer és a gondoskodás nálad összefonódik: azt hiszed, csak akkor vagy értékes, ha mindenki más körül rendben vannak a dolgok.
Közben a saját fáradtságodat, csalódottságodat simán félreteszed, mert úgy érzed, nincs rá idő. Pedig pont neked kéne időt szakítanod arra, hogy valaki végre téged kérdezzen meg, hogy vagy.
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