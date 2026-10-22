3 szokás az életemben, amitől tényleg jobban érzem magam

Sokáig azt hittem, hogy ha jobban akarom érezni magam a bőrömben, akkor valószínűleg többet kell tennem ezért.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Többre van szükség hozzá. Több mozgásra, több alvásra, több önfegyelemre, egy jobban működő reggeli rutinra, és persze arra, hogy végre megtanuljak meditálni anélkül, hogy közben a bevásárlólistámon gondolkodnék. Aztán rájöttem, hogy nekem nem feltétlenül újabb feladatokra van szükségem, hanem néhány olyan apró szokásra, amelytől kevésbé érzem úgy, hogy folyamatosan utol kell érnem magam.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem lettem tőlük egy másik ember, és nem is változott meg varázsütésre az életem. Viszont van három dolog, amitől a hétköznapjaim érezhetően elviselhetőbbek lettek.

Nem próbálom azonnal megoldani azt, ami éppen idegesít

Korábban, ha valami felhúzott, addig forgattam a fejemben a történteket, amíg vagy kitaláltam valamilyen megoldást, vagy teljesen kimerültem a saját gondolataimtól. Ha valaki furcsán válaszolt egy üzenetemre, máris elemeztem, vajon megbántottam-e. Ha eszembe jutott egy elintézetlen ügy, addig szorongtam rajta, amíg neki nem álltam, akkor is, ha éppen sem időm, sem energiám nem volt hozzá. Olvass még a témában Ezért nem szabad mindig megbocsátanod, csak mert szeretsz valakit A toxikus munkahelyem leggonoszabb trükkje: elhitették velem, hogy nem vagyok elég jó Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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