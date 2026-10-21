Elgondolkodtató és meghökkentő őszi könyvajánló bekuckózáshoz

Mocsonoky Anna: Autista a gyermekem
A szülővé válás amúgy sem egyszerű útján teljesen új dimenziót nyit meg az, amikor egy gyermek fejlődése váratlan fordulatot vesz. Mocsonoky Anna interjúkötete nem a megszokott elméleti síkon mozgó megközelítésből, hanem hús-vér példákon, a családok mindennapi valóságán keresztül mutatja be ezt a sajátos élethelyzetet.
Ahogy a lapokat forgattam, kendőzetlen őszinteséggel tárultak fel előttem az érintett édesanyák és édesapák legmélyebb küzdelmei, a tehetetlenség elkeserítő pillanatai, ugyanakkor a humor és az emberi tartás felemelő ereje is.
Olvasás közben tanulságos volt látni, mennyire eltérő lelki stratégiákkal reagálnak az emberek a nehézségekre, és milyen sokféleképpen próbálnak helytállni a megpróbáltatásokban. Bár nekem a szerző másik kötete, a Szervátültetett vagyok jobban tetszett, ez a könyv is újra és újra elgondolkodtatott arról, mennyi mindenről fogalmunk sincs, ami körülöttünk zajlik.
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