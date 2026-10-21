Elgondolkodtató és meghökkentő őszi könyvajánló bekuckózáshoz

Az őszi hűvös estéken jól esik bekuckózni egy puha takaró alá – ebben az időtöltésben pedig nincs is jobb társaság egy igazán magával ragadó olvasmánynál! Elhoztam neked azokat a könyveket, amelyek az elmúlt időszakban teljesen magukkal ragadtak, felkavartak vagy épp elgondolkodtattak.

Mocsonoky Anna: Autista a gyermekem

A szülővé válás amúgy sem egyszerű útján teljesen új dimenziót nyit meg az, amikor egy gyermek fejlődése váratlan fordulatot vesz. Mocsonoky Anna interjúkötete nem a megszokott elméleti síkon mozgó megközelítésből, hanem hús-vér példákon, a családok mindennapi valóságán keresztül mutatja be ezt a sajátos élethelyzetet.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ahogy a lapokat forgattam, kendőzetlen őszinteséggel tárultak fel előttem az érintett édesanyák és édesapák legmélyebb küzdelmei, a tehetetlenség elkeserítő pillanatai, ugyanakkor a humor és az emberi tartás felemelő ereje is.

Olvasás közben tanulságos volt látni, mennyire eltérő lelki stratégiákkal reagálnak az emberek a nehézségekre, és milyen sokféleképpen próbálnak helytállni a megpróbáltatásokban. Bár nekem a szerző másik kötete, a Szervátültetett vagyok jobban tetszett, ez a könyv is újra és újra elgondolkodtatott arról, mennyi mindenről fogalmunk sincs, ami körülöttünk zajlik. Olvass még a témában 3 dolog, amit soha többet ne higgy el az olasz utakról – utószezonban főleg nem állják meg a helyüket 5 tipp, amivel végre nemcsak kibírom, hanem élvezem is a többórás autós utazásokat Felveszed a versenyt egy enciklopédia-szerkesztővel? Teszteld a tudásodat! Felülmúlnád egy vetélkedőműsor zsűritagját? Teszteld a tudásodat!

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