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Elgondolkodtató és meghökkentő őszi könyvajánló bekuckózáshoz
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Elgondolkodtató és meghökkentő őszi könyvajánló bekuckózáshoz

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.21.
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Az őszi hűvös estéken jól esik bekuckózni egy puha takaró alá – ebben az időtöltésben pedig nincs is jobb társaság egy igazán magával ragadó olvasmánynál! Elhoztam neked azokat a könyveket, amelyek az elmúlt időszakban teljesen magukkal ragadtak, felkavartak vagy épp elgondolkodtattak.

Mocsonoky Anna: Autista a gyermekem

Mocsonoky Anna: Autista a gyermekem
Libri / Mocsonoky Anna: Autista a gyermekem

A szülővé válás amúgy sem egyszerű útján teljesen új dimenziót nyit meg az, amikor egy gyermek fejlődése váratlan fordulatot vesz. Mocsonoky Anna interjúkötete nem a megszokott elméleti síkon mozgó megközelítésből, hanem hús-vér példákon, a családok mindennapi valóságán keresztül mutatja be ezt a sajátos élethelyzetet.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után

Ahogy a lapokat forgattam, kendőzetlen őszinteséggel tárultak fel előttem az érintett édesanyák és édesapák legmélyebb küzdelmei, a tehetetlenség elkeserítő pillanatai, ugyanakkor a humor és az emberi tartás felemelő ereje is.

Olvasás közben tanulságos volt látni, mennyire eltérő lelki stratégiákkal reagálnak az emberek a nehézségekre, és milyen sokféleképpen próbálnak helytállni a megpróbáltatásokban. Bár nekem a szerző másik kötete, a Szervátültetett vagyok jobban tetszett, ez a könyv is újra és újra elgondolkodtatott arról, mennyi mindenről fogalmunk sincs, ami körülöttünk zajlik.

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