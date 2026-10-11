3 őszi sminktrend, ami idén mindenkit levesz a lábáról – téged is!

Ahogy rövidülnek a napok, a bőr és a smink is másfajta fényt kíván: mélyebbet, bársonyosabbat, kicsit drámaibbat. Az idei ősz három izgalmas sminktrendje a fémes szemhéj, a bársonyos bőr és a tükörfényű ajak, amelyek külön-külön és együtt is könnyen beilleszthetők a hétköznapi sminkrutinba.
A metálos szemhéj, ami nem csillámpor
A metál smink nem azonos a diszkógömbszerű csillogással. Itt sűrű, krémes, fémes fényű textúráról van szó, amely inkább égett bronzra, oxidált rézre vagy sötét ólomszürkére emlékeztet, mint a nyári, aprócsillámos árnyalatokra. A lényeg, hogy a szín önmagában is kellően telített legyen: ha ujjbeggyel felviszed a mozgó szemhéjra, majd a közepére egy leheletnyi arany- vagy bronzfényű árnyalatot teszel, máris látványos hatást érhetsz el.
Ha tartasz a túl erős végeredménytől, kezdd kisebb felületen: kerüljön fémes árnyalat a belső szemzugba vagy a felső szemhéj közepére, a többi rész pedig maradjon matt, barnás tónusú. A matt és a fémes textúrák kontrasztja adja a smink mélységét anélkül, hogy túlzsúfolttá tenné az összhatást.
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