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3 őszi sminktrend, ami idén mindenkit levesz a lábáról – téged is!
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3 őszi sminktrend, ami idén mindenkit levesz a lábáról – téged is!

Kende Kíra
Írta 2026.10.11.
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A fürdőszobai polcon hirtelen furcsán hatnak a nyári korallok és a csillámos highlighterek. Ahogy rövidülnek a napok, a bőr és a smink is másfajta fényt kíván: mélyebbet, súlyosabbat, kicsit drámaibbat. Ez az ősz három, egymástól eltérő irányt hoz magával, és a jó hír, hogy mindhárom simán összehozható otthon, különösebb trükkök nélkül.

Ahogy rövidülnek a napok, a bőr és a smink is másfajta fényt kíván: mélyebbet, bársonyosabbat, kicsit drámaibbat. Az idei ősz három izgalmas sminktrendje a fémes szemhéj, a bársonyos bőr és a tükörfényű ajak, amelyek külön-külön és együtt is könnyen beilleszthetők a hétköznapi sminkrutinba.

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A metálos szemhéj, ami nem csillámpor

A metál smink nem azonos a diszkógömbszerű csillogással. Itt sűrű, krémes, fémes fényű textúráról van szó, amely inkább égett bronzra, oxidált rézre vagy sötét ólomszürkére emlékeztet, mint a nyári, aprócsillámos árnyalatokra. A lényeg, hogy a szín önmagában is kellően telített legyen: ha ujjbeggyel felviszed a mozgó szemhéjra, majd a közepére egy leheletnyi arany- vagy bronzfényű árnyalatot teszel, máris látványos hatást érhetsz el.

Ha tartasz a túl erős végeredménytől, kezdd kisebb felületen: kerüljön fémes árnyalat a belső szemzugba vagy a felső szemhéj közepére, a többi rész pedig maradjon matt, barnás tónusú. A matt és a fémes textúrák kontrasztja adja a smink mélységét anélkül, hogy túlzsúfolttá tenné az összhatást.

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