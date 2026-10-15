3 csillagjegy, aki nem szereti a meglepetéseket

Míg egyesek imádják a spontaneitást és az izgalmas meglepetéseket, mások inkább akkor érzik jól magukat, ha előre tudják, mire számíthatnak. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen viseli, ha valami a terveitől eltérően alakul.
Bak – Szeret mindent előre megtervezni
A Bak számára a kiszámíthatóság és a biztonság kiemelten fontos, ezért szívesebben halad előre egy jól átgondolt terv szerint, mintsem hogy váratlan helyzetekhez kelljen alkalmazkodnia. Nem feltétlenül magukat a meglepetéseket utasítja el, hanem azt, ha elveszíti az irányítást az események felett. Egy előre be nem jelentett programváltozás vagy egy váratlanul betoppanó vendég könnyen kizökkentheti a megszokott ritmusából. Ha azonban időben tudja, mire készüljön, sokkal könnyebben ráhangolódik az új helyzetekre, és akár még élvezheti is azokat.
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