Utálod a saját születésnapodat? ezt árulja el rólad a pszichológia szerint

Vannak, akik alig várják a születésnapjukat, mások viszont legszívesebben elfelejtenék ezt a napot. A pszichológia érdekes magyarázatokat kínál erre a különbségre.

Míg egyesek már hetekkel a születésnapjuk előtt izgatottan készülnek az ünneplésre, mások legszívesebben elbújnának ezen a napon, és azt szeretnék, ha senki sem köszöntené fel őket. A pszichológia szerint a születésnaphoz való viszonyunk összefügghet az önértékelésünkkel, a társas elvárásokkal és azzal is, hogyan éljük meg az idő múlását. Az ünneplés elutasítása mögött nem feltétlenül szomorúság vagy magány áll: sokan egyszerűen kényelmetlenül érzik magukat a rájuk irányuló figyelemtől. De vajon mit árulhat el a személyiségedről, ha te is inkább kihagynád a saját születésnapodat?

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A figyelem középpontja nem mindenkinek ajándék

Vannak, akik felvirágoznak attól, ha rájuk irányul a figyelem, és vannak, akik ettől görcsbe rándulnak. Ez nem szeszély, hanem személyiségvonás kérdése: az introvertáltabb, visszahúzódóbb embereknél a szülinapi köszöntők áradata, a meglepetésbuli vagy a közös éneklés kifejezetten kimerítő lehet, mert folyamatos teljesítménykényszert és figyelmet generál. Nem azt jelenti, hogy nem örülnek a szeretetnek, csak másképp szeretnék megkapni azt, mint egy nagy, hangos esemény keretében.

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