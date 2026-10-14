október 14. Helén napja Ma: 15°C Holnap: 17°C ☁️
október 14. Helén napja Ma: 15°C Holnap: 17°C ☁️
Utálod a saját születésnapodat? ezt árulja el rólad a pszichológia szerint
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / Utálod a saját születésnapodat? ezt...

Utálod a saját születésnapodat? ezt árulja el rólad a pszichológia szerint

Kende Kíra
Írta 2026.10.14.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Vannak, akik alig várják a születésnapjukat, mások viszont legszívesebben elfelejtenék ezt a napot. A pszichológia érdekes magyarázatokat kínál erre a különbségre.

Míg egyesek már hetekkel a születésnapjuk előtt izgatottan készülnek az ünneplésre, mások legszívesebben elbújnának ezen a napon, és azt szeretnék, ha senki sem köszöntené fel őket. A pszichológia szerint a születésnaphoz való viszonyunk összefügghet az önértékelésünkkel, a társas elvárásokkal és azzal is, hogyan éljük meg az idő múlását. Az ünneplés elutasítása mögött nem feltétlenül szomorúság vagy magány áll: sokan egyszerűen kényelmetlenül érzik magukat a rájuk irányuló figyelemtől. De vajon mit árulhat el a személyiségedről, ha te is inkább kihagynád a saját születésnapodat?

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

A figyelem középpontja nem mindenkinek ajándék

Vannak, akik felvirágoznak attól, ha rájuk irányul a figyelem, és vannak, akik ettől görcsbe rándulnak. Ez nem szeszély, hanem személyiségvonás kérdése: az introvertáltabb, visszahúzódóbb embereknél a szülinapi köszöntők áradata, a meglepetésbuli vagy a közös éneklés kifejezetten kimerítő lehet, mert folyamatos teljesítménykényszert és figyelmet generál. Nem azt jelenti, hogy nem örülnek a szeretetnek, csak másképp szeretnék megkapni azt, mint egy nagy, hangos esemény keretében.

Kisfiú unottan ül egyedül a születésnapi asztalánál
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

A hosszú és boldog házasság két titka a kutatások szerint

Ezeket olvassák most

7 néma jel, ami egy barátság végét sejteti

7 néma jel, ami egy barátság végét sejteti

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

5 csillagjegy, aki mellé október végén szegődik a szerencse

Napi horoszkóp 2026. október 14.: Optimista és kalandvágyó leszel

Napi horoszkóp 2026. október 14.: Optimista és kalandvágyó leszel

3 csillagjegy, aki imádja az egyedüllétet – ilyenkor töltődnek fel igazán

3 csillagjegy, aki imádja az egyedüllétet – ilyenkor töltődnek fel igazán

„A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?

„A feleségem utálja a legjobb barátnőjét” – férfiak, mi az, amit sosem fogtok megérteni a nőkkel kapcsolatban?

5 csillagjegy, akinek ősszel egy váratlan búcsú nyit új fejezetet

5 csillagjegy, akinek ősszel egy váratlan búcsú nyit új fejezetet

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.