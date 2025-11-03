Ezek a szobanövények már első ránézésre ünnepi hangulatot árasztanak 

Hazánkban is kezdenek elterjedni a mediterrán növények, de az olajbogyónak még sok helyen szükséges a teleltetés. Ha te is csak a lakásban tudod megoldani ezt a projektet, nem gond. A mediterrániumban az olajbogyó és az olívaág szimbolikus jelentőséggel bír az ünnepek során, úgyhogy dekorálás nélkül, esetleg szezonális kaspóba téve is üdítően fog hatni az otthonodban.



