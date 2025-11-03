Ezek a szobanövények már első ránézésre ünnepi hangulatot árasztanak 

Az ünnepek során sem lankad az igény a szebbnél szebb szobanövények iránt, de talán már te is úgy érzed, hogy a mikulásvirágnál izgalmasabb dekorációra vágysz…
1/8 Olívabogyó
Hazánkban is kezdenek elterjedni a mediterrán növények, de az olajbogyónak még sok helyen szükséges a teleltetés. Ha te is csak a lakásban tudod megoldani ezt a projektet, nem gond. A mediterrániumban az olajbogyó és az olívaág szimbolikus jelentőséggel bír az ünnepek során, úgyhogy dekorálás nélkül, esetleg szezonális kaspóba téve is üdítően fog hatni az otthonodban.
2/8 Borostyán
Szintén csodaszép, gyönyörű örökzöld a borostyán, aminek számos méret- és színváltozata lehetővé teszi, hogy új fényt varázsolj segítségével az otthonodba. Ezek a szépségek vidám, ünnepi megjelenést kölcsönöznek, nem véletlen, hogy a dekorációkat is gyakran kiegészítik a segítségével. A borostyán számos kultúrában és hagyományban szerepel, szerencsét és védelmet hoz a népi hiedelmek szerint.
A csipkeharasztok trópusi vidékeken őshonosak és árad is belőlük az ennek megfelelő hangulat. Zöld, igazán különleges leveleikkel, pompás szerkezetükkel azonnal magukkal ragadják a figyelmünket. Csodálatosan kiegészítik a karácsonyi kompozíciókat és egyszerre nyújtanak ünnepélyes, mégis egzotikus látványt.