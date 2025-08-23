Itt a szezonja: ezek az őszi gyümölcsök turbózzák fel legjobban az immunrendszeredet

Az alma a mi szupergyümölcsünk
Aligha találunk népszerűbb és finomabb gyümölcsöt az őszi időszakban. Az almát gyakran mondják a gyümölcskosarak királynőjének, és nem véletlenül: szinte minden étrend alapvető részét képezi, legyen az bármilyen diéta. Az alma különlegessége nem csupán ízletes ízében rejlik, hanem az egészségre gyakorolt sokrétű hatásaiban is.
Egyrészt az alma gazdag C-vitaminban, ami köztudottan az immunrendszer egyik legfőbb támogatója. Az alma héja különösen fontos, mivel rengeteg antioxidánst, például flavonoidokat tartalmaz, amelyek védik a szervezetet a szabad gyökök káros hatásaitól. Emellett az alma rosttartalma segíti az emésztést, ezzel is hozzájárulva az egészséges immunrendszer fenntartásához.
Körte, a lédús csoda
A körte az őszi gyümölcsös kertek egyik legédesebb ajándéka, amely gyakran alulértékelt, pedig számos jótékony hatást gyakorolhat a szervezetre. Ennek a lédús gyümölcsnek az egyik legfőbb előnye, hogy pektint tartalmaz, amely egy oldható rost, és támogatja az emésztőrendszer egészségét.
A körte gazdag B-vitaminokban is, amelyek energiát biztosítanak a szervezet számára, és elengedhetetlenek az idegrendszer megfelelő működéséhez. A körtében található kálium pedig segít a vérnyomás szabályozásában, míg antioxidánsai az általános egészségi állapot javításában játszanak szerepet, és támogatják az immunrendszert a megfázásos időszakban.