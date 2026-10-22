5 egyszerű és gyors halloweeni nasi, amit a gyerekek is imádnak

Ha halloweeni finomságot kellene vinni az iskolai buliba, de nem szeretnél sütis hétvégét belőle csinálni, jó helyen jársz. Összegyűjtöttük azt az 5 gyors és látványos ötletet, amit a gyerekekkel együtt is imádni fogsz összedobni.

Nálunk (még) nincs az az óriási halloweeni őrület, de az ősz folyamán mindig adódik egy-két szuper közös program, az iskolában pedig szinte elmaradhatatlan a tematikus, mozizós délután – ilyenkor a szülőktől mindig kérik, hogy küldjenek be valami finomságot a gyerekeknek.

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Őszinte leszek: én egyáltalán nem érzem úgy, hogy alulteljesítenék amiatt, ha habozás nélkül leemelek a bolt polcáról egy halloweeni csipszet vagy cukorkát az alkalomra. De amikor kicsit több időm van, vagy egyszerűen csak jókedvemben találnak, szeretek valami egyszerűt összedobni a lányommal.

Ahogy a bevezetőből talán már érezted is, a konyhában kifejezetten a gyors, praktikus és stresszmentes megoldások híve vagyok. Éppen ezért, ha sütésre-főzésre adom a fejem, eszem ágában sincs tortákat faragni vagy bonyolult cukordíszekkel bajlódni. Összegyűjtöttem 5 olyan látványos ötletet, amikkel a gyerekek is imádnak pepecselni, te pedig pikk-pakk letudhatod a feladatot! Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 4. a numerológia szerint: kapcsolódás és gondoskodás Ezt hozza 2026. október 9. a numerológia szerint: egyensúly és összhang Ezt hozza 2026. október 20. a numerológia szerint: stabilitás és szilárd alapok Ezt hozza 2026. október 13. a numerológia szerint: gondoskodás és szeretet

Kekszpókok, amelyek inkább aranyosak, mint ijesztőek

Ha épp semmi kedved bekapcsolni a sütőt, ez a 10-15 perces ötlet lesz a megmentőd! Imádom az ilyen trükköket: csak használj tetszőleges krémmel töltött kekszeket, amelyek belsejébe kétoldalt néhány rövid ropidarabot nyomsz lábak gyanánt.

Ha szükséges, egy kevés olvasztott csokoládéval stabilan rögzítheted őket, a vicces pókarcokat pedig fehér csokoládéból kerekített pöttyökkel vagy apró ehető cukordíszekkel keltheted életre. Ebben a kreatív nasiban a gyerekeknek is bőven jut feladat, a végeredmény pedig garantáltan mosolyt csal mindenki arcára.

Szállításhoz érdemes merev falú dobozt választanod, és egy rétegben elhelyezni a pókokat, nehogy menet közben letörjenek a ropilábaik.

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