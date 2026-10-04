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Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt
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Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt

Schuster Borka
Írta 2026.10.04.
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Szép gondolat, hogy mindenkinek jár egy második esély – de vajon tényleg így van? Schuszter Borka arról ír, miért nem ugyanaz a megbocsátás és a visszaengedés az életünkbe.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Én is szeretem azt a gondolatot, hogy mindenkinek jár egy második esély. Szép, megnyugtató elképzelés, hogy az emberek képesek változni, hogy hibázhatnak, megbánhatják, amit tettek, és mi idővel nemcsak megbocsáthatunk nekik, de újra helyet is teremthetünk az életünkben. Ráadásul valahogy erkölcsösebbnek is tűnik azt mondani, hogy nem haragszunk örökké.

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Mégis, ma már sokkal óvatosabban használom ezt a mondatot, mint akár csak néhány éve tettem.

Mert szerintem összekeverünk két teljesen különböző dolgot: a megbocsátást és a visszaengedést az életünkbe.

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Lehet úgy is megbocsátani valakinek, hogy közben többé nem akarunk vele kapcsolatot. Lehet elengedni a haragot anélkül, hogy újra bizalmat adnánk. És lehet elfogadni, hogy valaki megváltozott, miközben mi már nem szeretnénk megtapasztalni, hogy valóban így van-e.

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