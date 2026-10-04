Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt

Véleménycikk: Schuszter Borka
Én is szeretem azt a gondolatot, hogy mindenkinek jár egy második esély. Szép, megnyugtató elképzelés, hogy az emberek képesek változni, hogy hibázhatnak, megbánhatják, amit tettek, és mi idővel nemcsak megbocsáthatunk nekik, de újra helyet is teremthetünk az életünkben. Ráadásul valahogy erkölcsösebbnek is tűnik azt mondani, hogy nem haragszunk örökké.
Mégis, ma már sokkal óvatosabban használom ezt a mondatot, mint akár csak néhány éve tettem.
Mert szerintem összekeverünk két teljesen különböző dolgot: a megbocsátást és a visszaengedést az életünkbe.
Olvass még a témában
„A születésnapomon derült ki, hogy az egész család hazudott nekem” – Titkok, amelyek évekig rejtve maradtak
Ezt hozza 2026. szeptember 25. a numerológia szerint: anyagi egyensúly
3 dolog, amit minden iskolareggelen megteszek, hogy mindenkinek jobb legyen a napja
„Miért vagytok ilyenek…?” kérdeztem a férfiaktól és a válaszok többsége vegytiszta agresszió volt
Lehet úgy is megbocsátani valakinek, hogy közben többé nem akarunk vele kapcsolatot. Lehet elengedni a haragot anélkül, hogy újra bizalmat adnánk. És lehet elfogadni, hogy valaki megváltozott, miközben mi már nem szeretnénk megtapasztalni, hogy valóban így van-e.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.