Nem leszek népszerű, de kimondom: nem mindenki érdemel második esélyt

Szép gondolat, hogy mindenkinek jár egy második esély – de vajon tényleg így van? Schuszter Borka arról ír, miért nem ugyanaz a megbocsátás és a visszaengedés az életünkbe.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Én is szeretem azt a gondolatot, hogy mindenkinek jár egy második esély. Szép, megnyugtató elképzelés, hogy az emberek képesek változni, hogy hibázhatnak, megbánhatják, amit tettek, és mi idővel nemcsak megbocsáthatunk nekik, de újra helyet is teremthetünk az életünkben. Ráadásul valahogy erkölcsösebbnek is tűnik azt mondani, hogy nem haragszunk örökké.

5 kozmetikum, amire kár a pénzt költeni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mégis, ma már sokkal óvatosabban használom ezt a mondatot, mint akár csak néhány éve tettem.

Mert szerintem összekeverünk két teljesen különböző dolgot: a megbocsátást és a visszaengedést az életünkbe. Olvass még a témában „A születésnapomon derült ki, hogy az egész család hazudott nekem” – Titkok, amelyek évekig rejtve maradtak Ezt hozza 2026. szeptember 25. a numerológia szerint: anyagi egyensúly 3 dolog, amit minden iskolareggelen megteszek, hogy mindenkinek jobb legyen a napja „Miért vagytok ilyenek…?” kérdeztem a férfiaktól és a válaszok többsége vegytiszta agresszió volt

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Lehet úgy is megbocsátani valakinek, hogy közben többé nem akarunk vele kapcsolatot. Lehet elengedni a haragot anélkül, hogy újra bizalmat adnánk. És lehet elfogadni, hogy valaki megváltozott, miközben mi már nem szeretnénk megtapasztalni, hogy valóban így van-e.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.