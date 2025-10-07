A légzésed mintája többet elárul rólad, mint hinnéd – mutatjuk, hogyan
iStock

A légzésed mintája többet elárul rólad, mint hinnéd – mutatjuk, hogyan

Farkas Izabella
Írta 2025.10.07.

A légzés több mint egy fiziológiás szükséglet, hiszen szorosan összefügg az érzelmi és mentális állapotunkkal. Észrevetted már, hogy a légzésed gyorsabbá válik, amikor izgatott vagy stresszes vagy? Vagy éppen lassabb, amikor relaxált állapotban vagy? A légzésmintáink sokat elárulhatnak rólunk, és az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk ezeket a mintázatokat és jelentésüket.

Mély, lassú légzés

A mély és lassú légzés az egyik legegészségesebb légzésminta, amely a testi és lelki egyensúly elérését szolgálja. Ezt a légzési formát gyakran alkalmazzák a jóga illetve meditáció során, mivel segíti a paraszimpatikus idegrendszer aktiválását, amely a relaxációért és a pihenésért felelős.

Mély, lassú légzéssel nemcsak a stressz csökkenthető, hanem az immunrendszer is erősödik, mivel a szervezet hatékonyabban szívja fel az oxigént.

Ha valakinek az alapvető légzési mintája mély és lassú, az általában belső nyugalmat, kiegyensúlyozottságot jelez. A rendszeres gyakorlás ezt a légzést megszokássá teheti, ami hosszú távon segíthet a stresszes helyzetek kezelésében is.

