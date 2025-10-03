A legintelligensebb lányok mindent túlgondolnak – És ennek komoly oka van

Valójában sosem érzed azt, hogy az agyad kikapcsolna, és a jelenben lenne. A gondolataid folyton cikáznak, és mindig van valami, ami stresszes érzéssel tölt el. Az intelligens lányok sokszor megtapasztalják ezt a problémát, és oka van annak, hogy miért gondolják túl még a legapróbb dolgokat is.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy kívülálló sokszor nem is érti, az egyszerű dolgok téged miért töltenek el aggodalommal. Számukra minden olyan magától értetődő. De nem neked. Te ugyanis mindent túlgondolsz, és úgy tűnik, sosem tudsz igazán megnyugodni. Hova kéne ülnöd a munkahelyi meetingen? Mennyi idő után válaszolj erre az üzenetre? Egyáltalán mit kéne írnod?

A kérdések állandó résztvevői az életednek, te pedig megállás nélkül keresed a válaszokat.

A fejedben minden szituációra létezik jó néhány lehetséges elképzelés. Tegyük fel, hogy egy sráccal ismerkedsz, és még nem hívott el randizni, csakis a neten beszélgettek. Nem kell sok időnek eltelnie, hogy máris tele legyél feltételezésekkel. Biztos nem is kedvel téged igazán. Vagy valaki mással is ismerkedik, és ezért nem férsz bele az idejébe. De közben meg érdeklődik, úgyhogy valószínűleg tetszel neki. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok váltogatják egymást megállás nélkül, neked pedig egy kis nyugtod sincs tőlük. Olvass még a témában Ezekre a testi tünetekre számíthatsz, ha lemondasz önmagadról Így lehet élmény az utazás a babának és a család többi tagjának is a kisgyermekes házaspár szerint Ezért olyan nehéz együtt élni veled – zodiákusod szerint Csodálatos cicafajták, akik lélekben olyanok, mint a kutyák

A csalódás ellen

A baj csak az, hogy mindig a lehető legrosszabbra készülsz fel gondolatban. Már csak az elképzeléstől is stresszelni kezdesz, lelkileg rombolod magad, és közben úgy érzed, mindjárt megőrülsz. Sosincs csend; valami mindig aggaszt, valamin mindig gondolkodsz, még akkor is, ha nem vagy egyedül. Az igazság viszont az, hogy oka van annak, az intelligens lányok miért gondolnak túl mindent. Az indok pedig az, hogy nem akarnak csalódni. Semmiképp sem szeretnék, hogy valami váratlanul érje őket, és nagyot sérüljenek.

Hozzá vagy szokva ahhoz, hogy te irányítod az életed, és nem akarod, hogy ezt bármi vagy bárki elvegye tőled.

Ha felkészülsz lélekben a lehető legrosszabb eshetőségre, nem csalódsz akkorát, mint ha sosem számítanál ezekre. Ezért analizálod túl azt az egy mondatot, ami az üzenetben félreérthető. Többször is végiggondolod, hogyan nézett rád a főnököd, vagy milyen hangtónussal beszélt hozzád, hogy jobban kiismerd, és tudd, mire számíthatsz. Ha baja van veled, nem fog váratlanul érni.

A cikk folytatódik, lapozz!