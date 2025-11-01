Itt az idő: késő ősszel van a legnagyobb esélye, hogy megfoganjon a baba

Gondolkoztatok azon, hogy ideje bővülnie a családotoknak? Jobb időpontot nem is találhattatok volna!

A Bostoni Egyetem tudósai úgy találták, hogy azoknál a pároknál fogan meg a legkorábban a baba, akik késő ősszel, vagy kora télen döntenek a gyermekáldás mellett.

Hogyan számoltak a kutatók?

Először is megnézték, mikor emelkedik ki a születésnapok száma a sorból és kiderült, hogy azok nyáron érik el a csúcspontjukat. Bár a szakértők is kiemelték, hogy ebbe számos más tényező is beleszólhat, ráadásul a világon nem mindenütt igaz ez az arány, mégis figyelemre méltónak találták az eredményt. Ami a földrajzi megoszlást jelenti, a kutatók szerint nagyon sokat nyomnak a latban az évszakok. Ahol a négy évszak uralkodik, ott leginkább a nyári születésnapok jellemzőek – ez pedig késő őszi, kora téli fogantatást feltételez.

„Sok tanulmány foglalkozik a születések szezonális mintázatával, de ezek a tanulmányok nem veszik figyelembe, hogy a párok mikor kezdenek próbálkozni, mennyi ideig tart a teherbeesés, vagy mennyi ideig tart a terhességük" – mondta mondja a tanulmány vezető szerzője. Dr. Amelia Wesselink.

A kutatók most igyekeztek ezt a problémát is kiküszöbölni. Figyelembe vették azt, hogy a párok mennyit kísérletezgetnek a teherbeesés előtt és ez alapján már következtetni tudtak arra, hogyan változik a termékenységük. Kiderült, hogy a termékenység csökkenése késő tavasszal kezdődik és egészen késő őszig tart. Mindez azt jelenti, hogy a legalkalmasabb időszak a gyermekáldásra éppen most érkezik. A statisztikák szerint késő ősztől kezdve, egészen a tavasz közepéig könnyebb áldott állapotba kerülni.

