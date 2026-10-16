4 hétköznapi szokás, ami kezeletlen szorongásra utal

Folyamatosan bocsánatot kérsz olyasmiért is, amiről nem tehetsz. Újraolvasod az elküldött üzenetet ötödszörre is, mielőtt lefekszel. Ezek nem apró rigolyák: a pszichológiai szakirodalom szerint gyakran egy fel nem ismert, kezeletlen szorongás tünetei bújnak meg mögöttük. A szorongás ritkán mutatkozik meg drámai pánikrohamként, sokkal inkább apró, beidegződött viselkedésmintákban él tovább, amelyeket a környezetünk legfeljebb annyinak könyvel el, hogy „ilyen a természete”.
1. A túlzott, kényszeres bocsánatkérés
Van, aki akkor is elnézést kér, ha valaki más lép rá a lábára a buszon. A folytonos, apró bocsánatkérés mögött gyakran nem udvariasság áll, hanem az a mélyen rögzült félelem, hogy terhet jelentünk másoknak, vagy hogy bármelyik pillanatban megharagudhatnak ránk. A szorongó elme igyekszik előre semlegesíteni a konfliktust, még mielőtt az egyáltalán kialakulna, így a bocsánatkérés egyfajta védekező reflexszé válik, nem pedig valódi felelősségvállalássá.
Ez a minta hosszú távon azt is üzeni a környezetünknek, hogy bizonytalanok vagyunk a saját helyünkben, ami paradox módon tovább erősítheti a szorongást: minél többször kérünk elnézést, annál inkább úgy érezzük, tényleg hibáztunk valamiben.
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