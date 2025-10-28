Halloweeni étel dekorációk, amiknek hála a gyerekek is megeszik majd a zöldségeket
iStock

Halloweeni étel dekorációk, amiknek hála a gyerekek is megeszik majd a zöldségeket

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.28.

Halloween közeledtével nemcsak a jelmezek, hanem az asztalra kerülő ételek is szörnyen izgalmasak lehetnek. Ha szeretnéd, hogy a gyerekek örömmel falatozzanak, miközben észre sem veszik, hogy egészséges zöldségeket és gyümölcsöket is fogyasztanak, próbáld ki ezeket a megoldásokat!

1/10 Gomba halálfejek

Felezd meg a nagyobb gombafejeket, majd vágj beléjük egyszerű, halálfejszerű arcokat – segít, ha szívószálat használsz a szemgödröknek! Tálald őket mártogatós mellé vagy tedd pizzára!

2/10 Olajbogyó pókok

Ha a fekete olajbogyót félbevágod majd vékonyan felszeled, akkor megkapod a póklábakat: ezután már csak a pókocskák testét és fejét kell rátenned a kelt tésztára, hogy vidám csemegét tehess az asztalra.

3/10 Szellem banánok

Vágd félbe a megtisztított banánokat, majd mártsd őket csokiba – cukorkaszemekkel aranyossá, mégis alkalmivá teheted őket. Használhatsz fehér csokit és múmia figurákat is készíthetsz habzsák segítségével.

