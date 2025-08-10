A férfiak szerint a nők nem sminkelnek szépen – és van benne valami

Tinédzserkoromban nagyjából mindent kipróbáltam, amit lehetett: volt lila hajam és persze a sminkelés terén is szabadjára engedtem a fantáziámat.

Mázli, hogy túl sok kép nincs rólam abból az időszakból, bár legalább érdekes lenne összehasonlítani, mekkora mértékben és milyen irányban változott a stílusom. Akkoriban én is – ahogy sokan mások – úgy gondoltam, hogy a smink rengeteg ad a megjelenésemhez és alapvetőnek kell lennie. Azóta eltelt jó néhány év, és most már teljesen másként tekintek erre a lehetőségre.

A legtöbbször a rutinom kimerül abban, hogy szempillaspirált használok, bár azt hozzá kell tennem, hogy a szemöldököm átesett egy kozmetikai tetováláson. Ennél többre nincs igényem, csupán alkalmakkor szoktam sminkelni. Egyébként a párom utóbbit szokta csak észrevenni, az nem tűnik fel neki, ha van rajtam szempillaspirál, ahogy az sem, ha nincs. Persze, én látom a különbséget – de vajon mit mondanak a tanulmányok?

Először is azt, hogy a férfiak nem szeretik a sminket

Valahol meg tudom érteni őket, egy komoly smink ténylegesen becsapós tud lenni és nem is feltétlenül praktikus viselet. Ahhoz, hogy sokáig szép legyen, körültekintően kell vele bánni. Másrészt viszont komoly magabiztosságot tud adni, ami pedig nem csak a nőknek ad egy plusz varázst. Ebben a kisugárzásban alapvetően a férfiak sütkéreznek.

A St. Ives által végzett tanulmányban 1000 nőt és 550 férfit kérdeztek meg a sminkelési szokásaikról, illetve a sminket viselőkről alkotott véleményükről. Kiderült, hogy a férfiak 45%-a szerint a nők nem sminkelnek jól.

Szerintük a nők úgy festik magukat, hogy az sokkal inkább elriasztja a férfiakat, semmint vonzaná őket. Ezzel párhuzamosan 40%-uk még azt is mondta, hogy a nők túl sok sminket viselnek.

Mindez azt jelenti, hogy majdnem minden második férfi szerint rosszul és túl sokat sminkelnek a nők. Ez elgondolkodtató arány annak tekintetében, hogy – akármennyire szépítjük – alapvetően az ő kedvükért festjük magunkat.