A férfiak fele szakítana a barátnőjével, ha jelentősen meghízna

A párkapcsolatokban számos tényező befolyásolja a stabilitást, vagy éppen azt, mennyire tud hosszú távon is jól működni a szerelem.

Ez a felmérés azonban rávilágított, hogy akad egy olyan tényező – a testsúly – amely a vártnál sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a férfiak véleményét. Az AskMen 2011-es felmérésében 80 000 felnőtt vett részt. Nagyon sok faktort vizsgáltak és persze egytől egyig rávilágítottak arra, mennyire különböznek a férfiak és a nők a randevúzások, a szex, valamint az életmód tekintetében.

Ennek a felmérésnek volt egy különösen érdekes eredménye is, miszerint a férfiak jelentős része, konkrétan a 48%-a állítja, hogy szakítana a barátnőjével, ha az meghízna. Ez a kutatási eredmény érdekes kérdéseket vet fel a párkapcsolatok dinamikájáról, valamint a társadalmi elvárások összefüggéseiről.

Úgy tűnik, a férfiak meglehetősen könyörtelenül viszonyulnak a súlygyarapodáshoz

A megkérdezett férfiak 48%-a tehát azt mondta, hogy szakítana a barátnőjével, ha az alaposan meghízna. Ehhez képest a nők sokkal megértőbbek voltak és „csak” 20%-ban jelölték ugyanezt a lehetőséget.

De mekkora az a súlygyarapodás, ami már elfogadhatatlan? Sajnos erre nem tért ki a felmérés, ám talán nem is a számszerűsítés a lényeg, hanem az egész metódus. Egy dolog randizni valakivel egyszer, akivel aztán nem működik a kémia és más dolog évekig együtt élni valakivel, és szakítani azért, mert meghízott. Persze, a vonzalom az egyik legfontosabb egy hosszú távon is működőképes kapcsolat esetében, azonban az emberek sok okból kifolyólag hízhatnak: várandósság, stressz, traumák, vagy éppen étkezési zavarok is állhatnak a háttérben.