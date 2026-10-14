Ez a 4 csillagjegy sosem mer igazán örülni a saját sikerének

Vannak, akik rengeteget dolgoznak egy célért, mégis alig merik megélni az örömöt, amikor végre sikerül elérniük. Rögtön azon kezdenek gondolkodni, mi romolhat el, mit kellett volna jobban csinálniuk, vagy vajon tényleg megérdemlik-e az elismerést. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos lehet arra, hogy a saját sikere helyett inkább a kételyeire figyeljen.
Szűz
A Szűz számára a siker ritkán jelent hibátlan teljesítményt, hiszen mindig talál valamit, amin még javíthatna. Hiába kap dicséretet, vagy ér el olyan eredményt, amelyre mások büszkék lennének, ő könnyen a legapróbb hiányosságokon kezd rágódni. A maximalizmusa miatt nehezen ismeri el, hogy valamit valóban jól csinált, és gyakran már a következő feladaton jár az esze, ahelyett, hogy kiélvezné az elért eredményt. Nem feltétlenül a szerénység tartja vissza, hanem az a belső mérce, amelynek szinte lehetetlen megfelelni.
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