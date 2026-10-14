Ettől a szoknyahossztól rövidebbnek és vaskosabbnak tűnhet a lábad – erre figyelj vásárláskor

Előfordult már, hogy egy szoknya a próbafülkében még jól mutatott, otthon felvéve viszont valahogy rövidebbnek és tömzsibbnek tűnt benne a lábad? Lehet, hogy nem a szabással vagy a mérettel van gond, hanem azzal, hol végződik a szegély. Ha a szoknya éppen a vádli legszélesebb részénél ér véget, optikailag szélesítheti a lábszárat, és kedvezőtlenül befolyásolhatja az egész sziluettet. Mutatjuk, milyen hosszakat érdemes választanod, ha előnyösebb összhatást szeretnél.
Miért számít ennyire, hol végződik a szoknya?
A szoknya szegélye vizuálisan vízszintes vonalat hoz létre, amelyre a tekintet automatikusan felfigyel. Ha ez a vonal a vádli legszélesebb pontjára esik, hangsúlyosabbá teheti a lábszár szélességét, és a lábat rövidebbnek mutathatja. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek kerülnie kell a midiszoknyákat: sokkal inkább arról van szó, hogy a megfelelő hossz kiválasztásakor a saját testarányainkat is érdemes figyelembe venni.
A cél nem az, hogy mindenáron hosszabbnak vagy vékonyabbnak mutassuk a lábunkat, hanem hogy olyan szegélyvonalat válasszunk, amelyben harmonikusnak érezzük az összképet.
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