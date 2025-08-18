5 kiábrándító női tulajdonság a pasik szerint – pedig előnynek gondolnánk

Valószínűleg amióta világ a világ, a nők meg akarnak felelni a férfiaknak és ezért nem restellnek vérre menő csatákat vívni a többi nővel. De tényleg cél érhetünk ezekkel a dolgokkal?

1/5. Túlzásba vitt kötődés

Ahogy mindenki, úgy a férfiak is szeretik, ha éreztetik velük, mennyire fontosak. Bár nem a haverok előtt, de igénylik, hogy ők is kicsit elgyengülhessenek, megmutathassák kevésbé erő oldalukat és vigaszra leljenek. Akadnak férfiak, akik ezt túlzásba viszik, ők éppúgy nem vonzóak a nők többségének, mint amikor utóbbiak érzik úgy, hogy a kötődést babusgatással kell kifejezniük.

Nem igazán lehet megmondani, ezen a téren mi az „ideális”, hiszen nem vagyunk egyformák és az sem mindegy, a párkapcsolatunknak melyik szakaszában járunk éppen. Az biztos, hogy a túlzásba vitt kötődést a férfiak nem a szeretet megnyilvánulásaként élik meg, hanem ellenőrzésként, kontrollként, márpedig ettől akkor is menekülnek, ha szerelmesek.