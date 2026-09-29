Éjjeliszekrény-alternatívák, ha kicsi a hely a hálóban

A kicsi hálószobákban az éjjeliszekrény gyakran az első bútor, ami útban van.

Ha kicsi a hálószoba, egy hagyományos éjjeliszekrény könnyen értékes helyet vehet el, pedig az ágy mellett jól jön egy kis felület a telefonnak, lámpának vagy egy pohár víznek. Szerencsére nem kell lemondani erről a kényelemről akkor sem, ha szűkös a hely. Mutatunk néhány praktikus és mutatós éjjeliszekrény-alternatívát, amelyek kis hálókban is jól működhetnek.

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Fali polc, ami nem foglal padlóterületet

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A legegyszerűbb megoldás egy keskeny, 20-25 centis mélységű fali polc az ágy fejrésze mellett. Elfér rajta egy pohár víz, egy könyv és egy kis lámpa, a padlón viszont semmi nem áll útban, így a szoba optikailag is tágasabbnak hat. Skandináv lakberendezési magazinokban visszatérő megoldás ez apró, 8-10 négyzetméteres hálószobákban, ahol minden centiméter számít.

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