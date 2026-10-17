Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást?

Van egy rossz szokásom, amit sokáig kizárólag erénynek hittem: mindig előre nézek. De mi van, ha nincs olyan, hogy „megérkeztünk"?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Ha van egy problémám, azt akarom megoldani. Ha van egy célom, azt akarom elérni. Ha van egy nehéz időszakom, azt akarom túlélni, hogy végre jöhessen valami jobb. És ha valami jó történik, fél szememmel már azt figyelem, mi lesz a következő állomás. Mintha az élet egy végtelen teendőlista lenne, amelynek a végén majd egyszer megérkezünk valahová, és akkor végre hátradőlhetünk.

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Csakhogy egyre többször jut eszembe, hogy mi van, ha nincs olyan, hogy „megérkeztünk”?

Gyerekként azt várjuk, hogy végre felnőttek legyünk. Aztán várjuk, hogy legyen párunk. Saját lakásunk. Jobb munkánk. Több pénzünk. Egy nagyobb lakásunk. Egy nyugodtabb időszakunk. Egy nyaralásunk. A nyaraláson pedig már azt tervezzük, mit csinálunk majd ősszel.

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