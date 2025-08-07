Hogy írod az „A” betűt? 10 dolog, amit elárul rólad a kézírásod

Mivel a digitális világ egyre jobban bekúszik a mindennapjainkba, egyre kevesebbet írunk kézzel, pedig kutatások bizonyítják, hogy – főleg a gyerekeknél – hasznos hatással van az agyra. Ugyan ma már a legtöbb jegyzetünket is a telefonunkba írjuk, de időnként elengedhetetlen, hogy kézírásunkat használjuk. A grafológiát sokat tartják áltudománynak, pedig még a rendőrség és a bíróságok is rendszeresen használják bizonyos esetek megoldásához, ugyanis a folyóírásunk sokat elárul személyiségünkről. Ha érdekel, mit árul el rólad a kézírásod a grafológusok szerint, ragadj papírt és tollat, írj pár sort és nézd meg, milyen írásjegyeid milyen tulajdonságokról árulkodnak.
1/10 A méret (is) lényeg
