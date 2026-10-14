A Skorpió nem felejt, a Halak megoldja a feszültséget: ennyire vagy veszélyes a csillagok szerint, ha megbántva érzed magad

A csillagjegyek karaktere sokat elárul arról, hogyan reagálunk, ha megbántanak minket: ki robban azonnal, ki épít néma stratégiát, és ki az, aki inkább elengedi az egészet. Az alábbi rangsor a bosszúállóság és a sértettség kezelésének asztrológiai hagyományra épülő jellemzőit veszi sorra, a legintenzívebbtől a leginkább megbocsátóig.
1. Skorpió
A Skorpió nem felejt, és ritkán bocsát meg könnyen. Ha valaki mélyen megbántja, nem kiabál, nem csap jelenetet: inkább visszavonul, és csendben eltávolodik attól, aki megsértette a bizalmát. A sértettség nála identitáskérdés, ezért amíg nem kap valódi, őszinte magyarázatot, nem engedi vissza a másikat az életébe.
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