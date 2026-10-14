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A Skorpió nem felejt, a Halak megoldja a feszültséget: ennyire vagy veszélyes a csillagok szerint, ha megbántva érzed magad
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A Skorpió nem felejt, a Halak megoldja a feszültséget: ennyire vagy veszélyes a csillagok szerint, ha megbántva érzed magad

Farkas Izabella
Írta 2026.10.14.
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Van, aki egy rossz szóra azonnal visszavág, és van, aki hónapokig hordozza magában a sérelmet, mire egyszer csak, egészen váratlanul, benyújtja a számlát.

A csillagjegyek karaktere sokat elárul arról, hogyan reagálunk, ha megbántanak minket: ki robban azonnal, ki épít néma stratégiát, és ki az, aki inkább elengedi az egészet. Az alábbi rangsor a bosszúállóság és a sértettség kezelésének asztrológiai hagyományra épülő jellemzőit veszi sorra, a legintenzívebbtől a leginkább megbocsátóig.

4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét

1. Skorpió

A Skorpió nem felejt, és ritkán bocsát meg könnyen. Ha valaki mélyen megbántja, nem kiabál, nem csap jelenetet: inkább visszavonul, és csendben eltávolodik attól, aki megsértette a bizalmát. A sértettség nála identitáskérdés, ezért amíg nem kap valódi, őszinte magyarázatot, nem engedi vissza a másikat az életébe.

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