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Ez az 5 csillagjegy mindig ad egy második esélyt
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Ez az 5 csillagjegy mindig ad egy második esélyt

Farkas Izabella
Írta 2026.10.09.
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Nézzük meg, mely jegyeknél a legerősebb ez a hajlam, és miért nem egyszerű pusztán jóhiszeműségnek nevezni.

Van, aki az első csalódás után lezárja az ajtót, és van, aki még akkor is résnyire nyitva hagyja, amikor minden jel arra mutat, hogy jobb lenne becsukni. Ez utóbbi nem gyengeség, inkább egyfajta makacs remény, ami néhány csillagjegynél szinte genetikai kódként öröklődik. Ők azok, akik a harmadik, negyedik, ötödik bocsánatkérés után is leülnek meghallgatni a másikat, miközben a fejükben már réges-rég megvan a válasz.

A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek

1. Bak

A Bak a felelősségvállalás bajnoka, és ez a párkapcsolataiban is megmutatkozik. Ha egy barátja hónapokig halogatja a kölcsönadott pénz visszafizetését, vagy a partnere sokadjára mondja le a közös vacsorát egy munkahelyi határidőre hivatkozva, a Bak hajlamos azt gondolni, hogy a kitartás majd meghozza a gyümölcsét. Úgy érzi, ha ő folyamatosan kitart, a másik is felnő végre a helyzethez. Csakhogy a Bak türelme nem végtelen forrás, csupán nagyon lassan fogy, és amikor végre elfogy, gyakran már nincs visszaút.

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