4 csillagjegy, aki inkább fizet mindenki helyett, csak ne kelljen segítséget kérnie

Van, aki azonnal előkapja a bankkártyáját, amint a pincér leteszi az asztalra a számlát, és van, aki inkább csendben kibújna a saját bőréből, mint hogy bevallja: most épp szüksége lenne egy kis segítségre. Ez a négy csillagjegy pontosan ebbe a második csoportba tartozik, csak náluk a megoldás nem a visszahúzódás, hanem az ellenkezője: inkább fizetnek mindenki helyett, csak nehogy kiderüljön, hogy ők is esendők.
Kos: aki a gesztusba menekül
A Kos számára a segítségkérés egyenlő a vereséggel. Ha baráti társaságban valaki anyagi gondban van, a Kos inkább csendben kifizeti helyette a számlát, mielőtt bárki is észrevenné, hogy neki is lenne mit mesélnie a saját nehézségeiről. Ez a jegy a gyors cselekvésben találja meg a biztonságot: ha ő ad, akkor nem kell elfogadnia semmit, és így nem kell senki előtt sebezhetőnek mutatkoznia.
A háttérben gyakran egy régi, mélyen beégett minta húzódik: a Kos korán megtanulta, hogy a gyengeség kimutatása kockázatos, ezért inkább ő lesz az, aki mindig ad, soha nem kér.
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