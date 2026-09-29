Mit árulnak el az anyajegyeid az előző életedből származó sebeidről?

Egyes spirituális értelmezések szerint az anyajegyek az előző életekből hozott sérülések vagy fontos események nyomait őrizhetik – nézd meg, mit jelenthetnek a testeden található jegyek.

Kanadai születésű amerikai pszichiáter, Ian Stevenson évtizedeket töltött azzal, hogy gyerekek elmondásait vizsgálta, akik állítólag emlékeztek egy korábbi életükre. A Virginiai Egyetemen dolgozó kutató nem csupán a történeteket jegyezte fel, hanem azt is megnézte, van-e testi nyom, ami alátámasztja azokat. Kétkötetes munkájában 225 olyan esetet dokumentált, ahol egy elhunyt személy sérülése vagy sebhelye és a gyermek testén lévő anyajegy helye között egyezést talált. Ez a munka önmagában nem bizonyítja a reinkarnációt, de sok ezoterikus hagyományban azóta is alapvetésként hivatkoznak rá, amikor arról beszélnek, hogy a bőrünkre írt jelek régebbi történeteket hordoznak.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ha elfogadod ezt a nézőpontot, érdemes megnézni, a te anyajegyeid hol helyezkednek el, és milyen formájúak.

A fejen és a nyakon lévő jelek

A halántékon vagy a tarkón található anyajegyet sokan úgy értelmezik, mint egy hirtelen, erőszakos véget ért élet emlékét. Nem feltétlenül tragikus halálra kell gondolni, inkább arra, hogy a lélek nem tudott felkészülni a lezárásra. Ez a mai életedben abban mutatkozhat meg, hogy nehezen viseled a hirtelen változásokat, és mindig van benned egy halk félelem attól, hogy valami váratlanul véget érhet. Olvass még a témában „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? Őszi egyensúly és kapcsolódások: így hat rád a csillagjegyed szerint a Mérleg szezon Az extrovertált és introvertált emberek teljesen más falszínt választanak a szakértők szerint – magadra ismersz benne? A kevesebb több: mégsem használ a szépségednek, ha sok fehérjét fogyasztasz?

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A nyakon lévő jel a hagyomány szerint gyakran a kimondatlan szavakhoz kötődik. Ha itt van anyajegyed, lehet, hogy korábbi életedben nem sikerült elmondanod valamit, ami fontos lett volna, és ez most abban jelentkezik, hogy nehezen szólalsz meg konfliktushelyzetben, még akkor is, ha igazad van.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.