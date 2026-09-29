Mit árulnak el az anyajegyeid az előző életedből származó sebeidről?

Kanadai születésű amerikai pszichiáter, Ian Stevenson évtizedeket töltött azzal, hogy gyerekek elmondásait vizsgálta, akik állítólag emlékeztek egy korábbi életükre. A Virginiai Egyetemen dolgozó kutató nem csupán a történeteket jegyezte fel, hanem azt is megnézte, van-e testi nyom, ami alátámasztja azokat. Kétkötetes munkájában 225 olyan esetet dokumentált, ahol egy elhunyt személy sérülése vagy sebhelye és a gyermek testén lévő anyajegy helye között egyezést talált. Ez a munka önmagában nem bizonyítja a reinkarnációt, de sok ezoterikus hagyományban azóta is alapvetésként hivatkoznak rá, amikor arról beszélnek, hogy a bőrünkre írt jelek régebbi történeteket hordoznak.
Ha elfogadod ezt a nézőpontot, érdemes megnézni, a te anyajegyeid hol helyezkednek el, és milyen formájúak.
A fejen és a nyakon lévő jelek
A halántékon vagy a tarkón található anyajegyet sokan úgy értelmezik, mint egy hirtelen, erőszakos véget ért élet emlékét. Nem feltétlenül tragikus halálra kell gondolni, inkább arra, hogy a lélek nem tudott felkészülni a lezárásra. Ez a mai életedben abban mutatkozhat meg, hogy nehezen viseled a hirtelen változásokat, és mindig van benned egy halk félelem attól, hogy valami váratlanul véget érhet.
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A nyakon lévő jel a hagyomány szerint gyakran a kimondatlan szavakhoz kötődik. Ha itt van anyajegyed, lehet, hogy korábbi életedben nem sikerült elmondanod valamit, ami fontos lett volna, és ez most abban jelentkezik, hogy nehezen szólalsz meg konfliktushelyzetben, még akkor is, ha igazad van.
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