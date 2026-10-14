A sógorom bántott meg, de a családom hallgatása még attól is jobban fájt

A villa még a levegőben állt a kezemben, amikor a sógorom, vagyis a húgom férje kimondta, hogy szerinte az egész karrierváltásom csak egy hosszan tartó válságreakció, amit majd egyszer megbánok. Nem kiabálva mondta, inkább úgy, ahogy az ember a fölényes hangnemet szánja: könnyedén, mellékesen, mintha a paprikás krumpli receptjéről beszélne.
A családom úgy tett, mintha semmi sem történt volna
Én ott ültem a régi tölgyfa asztalnál, ahol gyerekkorom óta minden vasárnapi ebéd lezajlott, és vártam, hogy valaki reagáljon. Anyám a szemem sarkából figyelt, de a tekintete gyorsan visszafordult a tányérjára. Apám krumplit tett a szájába. A húgom elővette a telefonját, hogy ne kelljen felnéznie a tányérjából. Senki nem szólt egy szót sem, csak csendben zörgött tovább az evőeszköz a porcelánon, mintha semmi nem történt volna, mintha a mondat nem is hangzott volna el, mintha egy egészen átlagos vasárnap lenne, amikor pont ilyen sértéseket szokás elmondani a húsos tál mellett.
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