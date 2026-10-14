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A sógorom bántott meg, de a családom hallgatása még attól is jobban fájt
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A sógorom bántott meg, de a családom hallgatása még attól is jobban fájt

Váradi Petra
Írta 2026.10.14.
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Néha nem is a bántó megjegyzés fáj a legjobban, hanem az, hogy a családod csendben végignézi, ahogy megbántanak, majd úgy tesz, mintha semmi sem történt volna.

A villa még a levegőben állt a kezemben, amikor a sógorom, vagyis a húgom férje kimondta, hogy szerinte az egész karrierváltásom csak egy hosszan tartó válságreakció, amit majd egyszer megbánok. Nem kiabálva mondta, inkább úgy, ahogy az ember a fölényes hangnemet szánja: könnyedén, mellékesen, mintha a paprikás krumpli receptjéről beszélne.

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A családom úgy tett, mintha semmi sem történt volna

Én ott ültem a régi tölgyfa asztalnál, ahol gyerekkorom óta minden vasárnapi ebéd lezajlott, és vártam, hogy valaki reagáljon. Anyám a szemem sarkából figyelt, de a tekintete gyorsan visszafordult a tányérjára. Apám krumplit tett a szájába. A húgom elővette a telefonját, hogy ne kelljen felnéznie a tányérjából. Senki nem szólt egy szót sem, csak csendben zörgött tovább az evőeszköz a porcelánon, mintha semmi nem történt volna, mintha a mondat nem is hangzott volna el, mintha egy egészen átlagos vasárnap lenne, amikor pont ilyen sértéseket szokás elmondani a húsos tál mellett.

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