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A 2/3-os stílusszabály, amitől minden szetted drágábbnak és karcsúbbnak tűnik
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A 2/3-os stílusszabály, amitől minden szetted drágábbnak és karcsúbbnak tűnik

Nagy Emília
Írta 2026.10.04.
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Két ruhadarab, egyetlen vonal, és a szemünk már dönt is: arányos-e az összeállítás, vagy valami nem stimmel rajta.

A divattervezők régóta tudják, hogy a testarányokról alkotott benyomásunkat nem a méret, hanem a felső és alsó testrész közötti vizuális osztás határozza meg. Ez a 2/3-os szabály, amit az aranymetszet öltözködési változatának is szoktak nevezni.

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Az aranymetszet elve évszázadok óta jelen van az építészetben és a festészetben is, a reneszánsz mesterek tudatosan alkalmazták a vásznaikon, mert az emberi szem ösztönösen vonzódik az aszimmetrikus, mégis kiegyensúlyozott arányokhoz. A divatban ez annyit jelent, hogy a test nem félbe, hanem körülbelül egyharmad-kétharmad arányban oszlik meg vizuálisan a legszebb hatás érdekében.

Mit jelent pontosan a 2/3-os arány?

A szabály lényege, hogy a ruhadarabok hosszúságát úgy válasszuk meg, hogy az egyik réteg a test körülbelül egyharmadát, a másik a kétharmadát fedje le, ne pedig pontosan a felét. Ha egy felső vagy blézer a csípő közepéig ér, az általában kettévágja az alakot, és rövidebbnek, zömökebbnek mutatja a sziluettet. Ezzel szemben egy rövidebb, derékig vagy csípő felső harmadáig érő kabát, blézer vagy top mellett a nadrág vagy szoknya optikailag megnyúlik, és az egész alak karcsúbbnak hat.

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Ugyanez igaz fordítva is: egy hosszabb kardigán vagy oversize blézer, ami a comb közepéig vagy alá ér, szintén a kétharmados arányt hozza létre, csak most a felső réteg a domináns.

A lényeg, hogy a két elem sose legyen egyforma hosszúságú egymáshoz képest.

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