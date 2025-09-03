5 váratlan tényező, ami felpörgeti a vércukor szintedet

Stressz – a nem látható veszélyforrás
Sokan azonnal a fogászasztalhoz rebbennek, amikor a stresszeről hallanak, de ami a tényleges veszélyt jelenti, az a hormonális reakció, amit kivált. Az adrenalin és a kortizol szintje megnő a stresszhelyzetekben, aminek következtében a máj több glükózt bocsát ki a véráramba. Ez a test természetes reakciója, hiszen a stressz idején plusz energiára van szükségünk, hogy felkészüljünk a „harc vagy menekülés” választására. Az időben észlelt, megfelelő kezeléssel viszont a stresszkezelés javítása elkerülheti a felesleges vércukor-emelkedéseket.
Egy megterhelt munkanap, konfliktusok vagy akár állandó rohanás, amivel életünk mindennapjait éljük, szintén hozzájárulhat a nehezen kontrollálható vércukorszint ingadozáshoz. Éppen ezért különösen fontos, hogy különböző stresszkezelési technikákat találjunk, mint például a meditáció, a légzőgyakorlatok, vagy akár a rendszeres mozgás beépítése a mindennapokba, hogy elősegíthessük a nyugalmat és a harmóniát.