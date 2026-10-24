5 hétköznapi szokás, ami észrevétlenül lemeríti a lelkedet

Folyton fáradtnak és lelkileg kimerültnek érzed magad? Lehet, hogy néhány mindennapi szokásod is hozzájárul ahhoz, hogy elfogy az energiád.

Nemcsak a nagy csalódások és a komoly problémák meríthetnek ki lelkileg, hanem azok az apró, mindennapos szokások is, amelyekre szinte oda sem figyelünk. Mutatunk öt olyan hétköznapi mintát, amely észrevétlenül is elveheti az energiádat, és hosszú távon a közérzetedre is hatással lehet.

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1. A telefon folyamatos ellenőrzése

Nem a közösségi média tartalma a probléma, hanem az a szokás, hogy percenként megnézed, történt-e valami. Ez a fajta szétszórt figyelem soha nem engedi, hogy az agyad teljesen egy dologra koncentráljon, mert valahol mindig fut a háttérben egy várakozás: jött-e üzenet, like, válasz. A figyelemkutatók ezt kognitív terhelésnek nevezik, és ez a folyamatos váltogatás hosszú távon ugyanúgy kimerít, mint egy fizikailag megterhelő nap, csak itt nincs izomláz, ami jelezné.

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