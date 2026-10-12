5 csillagjegy, aki hajlamos bennmaradni egy rossz kapcsolatban

Van, aki a harmadik lemondott találkozó után egyszerűen törli a számot. És van, aki a tizedik után is ír még egy üzenetet, mert nem tudja elengedni azt, ami valaha fontos volt. Ez az öt csillagjegy az utóbbi típusba tartozik: nem azért maradnak, mert nincs jobb dolguk, hanem mert a hűség számukra nem feltétel nélküli, hanem egyszerűen a természetük része.
Egy kapcsolatból kilépni akkor sem könnyű, ha már több benne a fájdalom, mint az öröm. A közös emlékek, a változástól való félelem vagy a remény, hogy a másik egyszer megváltozik, sokáig visszatarthat valakit a döntéstől. Az asztrológia szerint van öt csillagjegy, amely különösen hajlamos lehet arra, hogy a saját boldogsága elé helyezze a kapcsolat megmentését.
A legerősebb csillagjegy párosok, akik tökéletes házastársak lesznek
Rák
A Rák számára a szerelem és az érzelmi biztonság kiemelt jelentőségű, ezért nehezen engedi el azt, akihez egyszer igazán kötődni kezdett. Hajlamos lehet a közös emlékekbe kapaszkodni, és újra meg újra felidézni a kapcsolat szebb időszakait, még akkor is, ha a jelen már sok csalódást tartogat. Gyakran hisz abban, hogy szeretettel, türelemmel és odafigyeléssel még helyrehozható a kapcsolat, ezért a saját igényeit is háttérbe szoríthatja. A szakítás gondolata azért is ijesztheti meg, mert nemcsak a párját, hanem a közösen elképzelt jövőt is el kellene engednie.