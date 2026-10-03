4 népszerű őszi kiegészítő, ami teljesen tönkreteszi a szetted

A probléma nem a darabokkal magukkal van, hanem azzal, ahogyan a legtöbben viseljük őket: mindent egyszerre, minden méretben a legnagyobbat választva. Nézzük sorra, mi megy itt valójában félre.

Minden évben ugyanaz történik: alig hűl le a levegő, a divatoldalak és a bevásárlóközpontok kirakatai máris tele lesznek ugyanazzal a négy tétellel. Vastag sálak, testes bakancsok, oversize sapkák és hatalmas táskák – és bár egyenként mindegyik jól mutat egy fotón, a valóságban, egy hétköznapi testalkaton, ezek a darabok pont azt rontják el, amiért megvesszük őket: az arányokat.

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1. A testes, oversize kötött sál

A vastag, dupla vagy hármas tekerésre tervezett kötött sál az egyik legkelendőbb őszi kiegészítő, és van is benne logika: melegít, jól mutat egy kabát fölött, és azonnal otthonos, kényelmes hangulatot ad. A baj ott kezdődik, amikor a sál szinte teljesen eltünteti a nyakat és az állcsúcsot, a felsőtestet pedig vizuálisan lerövidíti. Ha valakinek amúgy sem hosszú a törzse, a hatalmas sál a mellkas és az áll közötti teret nullára csökkenti, a szilueted pedig egy tömbként fog hatni.

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A megoldás nem az, hogy le kell mondanunk róla, hanem hogy tudatosan bánjunk a térbeli aránnyal: egyetlen laza csomóval, oldalra vetve sokkal kevesebb helyet foglal el a nyakvonalon, mint körbetekerve, és így a kabát vagy a felső V-kivágása is látható marad. Olvass még a témában 10 laza, de menő frizura nyaralásra – ha nem akarsz pepecselni, de jól akarsz kinézni Így néz ki a legkívánatosabb nő, a tudomány szerint – mégis bántják A millenniálok kedvenc „zöld kabátja” újra visszatér a divatba Tudjuk mit viselsz majd a hidegben – 10 téli szett, amit újra és újra fel akarsz majd venni

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