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4 népszerű őszi kiegészítő, ami teljesen tönkreteszi a szetted
Unsplash

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4 népszerű őszi kiegészítő, ami teljesen tönkreteszi a szetted

Nagy Emília
Írta 2026.10.03.
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A probléma nem a darabokkal magukkal van, hanem azzal, ahogyan a legtöbben viseljük őket: mindent egyszerre, minden méretben a legnagyobbat választva. Nézzük sorra, mi megy itt valójában félre.

Minden évben ugyanaz történik: alig hűl le a levegő, a divatoldalak és a bevásárlóközpontok kirakatai máris tele lesznek ugyanazzal a négy tétellel. Vastag sálak, testes bakancsok, oversize sapkák és hatalmas táskák – és bár egyenként mindegyik jól mutat egy fotón, a valóságban, egy hétköznapi testalkaton, ezek a darabok pont azt rontják el, amiért megvesszük őket: az arányokat.

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1. A testes, oversize kötött sál

A vastag, dupla vagy hármas tekerésre tervezett kötött sál az egyik legkelendőbb őszi kiegészítő, és van is benne logika: melegít, jól mutat egy kabát fölött, és azonnal otthonos, kényelmes hangulatot ad. A baj ott kezdődik, amikor a sál szinte teljesen eltünteti a nyakat és az állcsúcsot, a felsőtestet pedig vizuálisan lerövidíti. Ha valakinek amúgy sem hosszú a törzse, a hatalmas sál a mellkas és az áll közötti teret nullára csökkenti, a szilueted pedig egy tömbként fog hatni.

A megoldás nem az, hogy le kell mondanunk róla, hanem hogy tudatosan bánjunk a térbeli aránnyal: egyetlen laza csomóval, oldalra vetve sokkal kevesebb helyet foglal el a nyakvonalon, mint körbetekerve, és így a kabát vagy a felső V-kivágása is látható marad.

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