4 népszerű őszi kiegészítő, ami teljesen tönkreteszi a szetted

Minden évben ugyanaz történik: alig hűl le a levegő, a divatoldalak és a bevásárlóközpontok kirakatai máris tele lesznek ugyanazzal a négy tétellel. Vastag sálak, testes bakancsok, oversize sapkák és hatalmas táskák – és bár egyenként mindegyik jól mutat egy fotón, a valóságban, egy hétköznapi testalkaton, ezek a darabok pont azt rontják el, amiért megvesszük őket: az arányokat.
1. A testes, oversize kötött sál
A vastag, dupla vagy hármas tekerésre tervezett kötött sál az egyik legkelendőbb őszi kiegészítő, és van is benne logika: melegít, jól mutat egy kabát fölött, és azonnal otthonos, kényelmes hangulatot ad. A baj ott kezdődik, amikor a sál szinte teljesen eltünteti a nyakat és az állcsúcsot, a felsőtestet pedig vizuálisan lerövidíti. Ha valakinek amúgy sem hosszú a törzse, a hatalmas sál a mellkas és az áll közötti teret nullára csökkenti, a szilueted pedig egy tömbként fog hatni.
A megoldás nem az, hogy le kell mondanunk róla, hanem hogy tudatosan bánjunk a térbeli aránnyal: egyetlen laza csomóval, oldalra vetve sokkal kevesebb helyet foglal el a nyakvonalon, mint körbetekerve, és így a kabát vagy a felső V-kivágása is látható marad.
Olvass még a témában
10 laza, de menő frizura nyaralásra – ha nem akarsz pepecselni, de jól akarsz kinézni
Így néz ki a legkívánatosabb nő, a tudomány szerint – mégis bántják
A millenniálok kedvenc „zöld kabátja” újra visszatér a divatba
Tudjuk mit viselsz majd a hidegben – 10 téli szett, amit újra és újra fel akarsz majd venni
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.