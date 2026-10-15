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3 zodiákus, akit a csillagok most erősen támogatnak a karrierváltásban
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3 zodiákus, akit a csillagok most erősen támogatnak a karrierváltásban

Váradi Petra
Írta 2026.10.15.
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Három csillagjegy számára különösen inspiráló lehet az októberi időszak, ha új szakmai lehetőségeket keresnek, vagy régóta fontolgatják a karrierváltást.

A karrierváltás gondolata sokszor akkor merül fel, amikor már nem találjuk a helyünket a megszokott feladataink között, vagy úgy érezzük, többre lennénk képesek. Az októberi bolygóállások az asztrológiai értelmezés szerint az önvizsgálatnak, a szakmai célok újragondolásának és a bátorabb lépéseknek is teret adhatnak. Három csillagjegy különösen inspirálónak érezheti ezt az időszakot, ha új irányba indulna el a munkájában.

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Az Oroszlán számára az október közepe a szakmai ambíciók és a személyes önbizalom megerősödését hozhatja. A Jupiter Oroszlánban való tartózkodása, valamint a Nap és a Jupiter közeledő együttállása kedvező szimbolikus hátteret teremthet ahhoz, hogy végre komolyabban vegye a saját képességeit. Ha régóta dédelgetsz egy vállalkozási ötletet, vezetői pozícióra pályáznál, vagy olyan munkára váltanál, amelyben nagyobb teret kap a kreativitásod, érdemes lehet most elkezdened kidolgozni a terveidet. A legfontosabb, hogy ne csak az elismerés vágya vezessen, hanem azt is mérlegeld, milyen feladatokban tudnál hosszú távon kiteljesedni.

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